"Можливість нагадати усім, що війна триває": Світоліна проведе благодійний аукціон у Монако

Еліна Світоліна насолоджується материнством. У вільний час українська тенісистка продовжує допомагати рідній країні у війні проти Росії.

Найтитулованіша тенісистка України продовжує свою благодійну діяльність на благо рідної країни. Еліна Світоліна вперше після народження донечки Скай організує разом із своїм фондом вечір на підтримку України. Про це тенісистка повідомила у своїх соцмережах.

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Світоліна: Моя мета – зібрати тих, хто вболіває за нашу країну

Благодійний гала-вечір відбудеться 2 грудня у Монте-Карло. Аукціон відбудеться на цікавій локації – на яхт-клубі у Монако.

Усі виручені кошти перерахують на програму юних українських тенісистів. Частина коштів направиться на підтримку родин тих молодих тенісистів, якими опікується фонд Світоліної.

Я проводжу благодійний захід свого фонду в надскладний для нашої країни час… Це можливість ще раз нагадати всім, що війна триває,

– написала Еліна.

Колишня перша ракетка України назвала мету такого благодійного вечора.

Моя мета – зібрати тих, хто вболіває за нашу країну, і знайти нових друзів та партнерів фонду, що працює як для підтримки талановитих дітей, так і для розвитку тенісу. Ми з командою непохитно віримо в перемогу і вже зараз думаємо про повоєнне відновлення спортивної інфраструктури. Юні спортсмени, які виїхали через війну, мають знати, що їх чекають вдома,

– додала Світоліна.

Цікаво, що гості гала-вечора зможуть стати володарями 15 унікальних лотів, серед яких ексклюзивний приватний концерт лише для двох в одному з найвідоміших оперних театрів світу, La Fenice в італійській Венеції.

Щодо любителів тенісу, то серед лотів слід виділити квитки на фінал Вімблдону, який відбудеться у 2023 році. Володар такого лота зможе відвідати одразу два фінали – у чоловічому та жіночому розрядах.

Нагадаємо, що Світоліна є амбасадоркою платформи UNITED 24. Фонд Еліни неодноразово організовує благодійні вечори, а ще до вагітності тенісистка перераховувала усі зароблені призові на потреби нашої армії.