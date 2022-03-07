Фонд Світоліної допомагатиме українським тенісистам, які залишили країну через війну

Благодійний фонд Еліни Світоліної допоможе українським тенісистам, які покинули Україну через вторгнення російських військ.

Глава компанії Top Five Management Стефан Гуров повідомив, що на даний момент вже вісім молодих гравців звернулися за допомогою і їм допомагатимуть розміститися в країнах, де є можливість, зокрема, продовжувати тренувальний процес. Насамперед це Словаччина та Франція.

До слова Ястремська перерахує усі свої призові на допомогу українській армії

"У нас велика база тенісних клубів та академій у країнах, які готові допомогти українцям, змушеним тікати від жахів війни. Ми допомагаємо вже зараз вісім гравців і запити продовжують надходити.

Сьогодні, після закінчення фінального матчу Даяни Ястремської в Ліоні, я мав розмову з Президентом федерації тенісу Франції Жілем Морретоном і маємо домовленість про те, що два гравці матимуть можливість тренуватися в Парижі в Національному тенісному центрі. Французька федерація спільно з UNICEF (Дитячий фонд ООН) зараз готують фонд допомоги для українців і в цьому напрямі також виконано велику роботу", – сказав він.

Світоліна передає призові для потреб армії

Раніше Світоліна повідомила, що перераховуватиме всі зароблені призові на потреби української армії. Минулого тижня Еліна дійшла до 1/4 фіналу турніру в Монтерреї.

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