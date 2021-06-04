Флойд Мейвезер і Логан Пол провели дуель поглядів перед боєм: відео

4 червня 2021 , 09:14
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Непереможний ексбоксер Флойд Мейвезер-молодший уже 6 червня спробує покарати відомого блогера Логана Пола за зухвалу поведінку.

Пол встояв перед харизматичним Мейвезером

6 червня Флойд Мейвезер і Логан Пол проведуть поєдинок. Він пройде без суддів, але з дозволеними нокаутами.

Варте уваги Промоутер назвав можливих суперників Джошуа, якщо поєдинок з Усиком не відбудеться

Також боксери будуть у рукавичках і без захисних шоломів. Кількість раундів – 8.

Перед боєм Логан Пол і Флойд Мейвезер зустрілися у Маямі, де провели дуель поглядів. Дуель обійшлася без провокацій.

До честі Пола слід сказати, що він встояв перед харизмою Мейвезера.

  • Логан Пол займався боксом на любительському рівні. У 2018 році британський ютубер KSI кинув виклик Логану Полу і його братові Джейку. Брати Пол провели бої з братами Olatunji (KSI і його молодший брат Deji). Сутичка закінчилася поразкою Логана.
  • Флойд Мейвезер пішов з боксу у 2015 році, однак після цього провів декілька виставкових поєдинків. У 2017 році Флойд побив Конора МакГрегора.
  • Мейвезер один з небагатьох боксерів, який виграв усі поєдинки на професійному ринзі.
Автор: Михайло Гема