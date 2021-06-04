Флойд Мейвезер і Логан Пол провели дуель поглядів перед боєм: відео

Непереможний ексбоксер Флойд Мейвезер-молодший уже 6 червня спробує покарати відомого блогера Логана Пола за зухвалу поведінку.
Пол встояв перед харизматичним Мейвезером
6 червня Флойд Мейвезер і Логан Пол проведуть поєдинок. Він пройде без суддів, але з дозволеними нокаутами.
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Також боксери будуть у рукавичках і без захисних шоломів. Кількість раундів – 8.
Перед боєм Логан Пол і Флойд Мейвезер зустрілися у Маямі, де провели дуель поглядів. Дуель обійшлася без провокацій.
До честі Пола слід сказати, що він встояв перед харизмою Мейвезера.
- Логан Пол займався боксом на любительському рівні. У 2018 році британський ютубер KSI кинув виклик Логану Полу і його братові Джейку. Брати Пол провели бої з братами Olatunji (KSI і його молодший брат Deji). Сутичка закінчилася поразкою Логана.
- Флойд Мейвезер пішов з боксу у 2015 році, однак після цього провів декілька виставкових поєдинків. У 2017 році Флойд побив Конора МакГрегора.
- Мейвезер один з небагатьох боксерів, який виграв усі поєдинки на професійному ринзі.