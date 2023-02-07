Легкий шлях для Реала та Луніна: Аль-Хіляль вибив Фламенго та вийшов у фінал Клубного ЧС – відео

Команда з Саудівської Аравії впевнено вела гру із бразильцями і не пустила їх у вирішальний матч Клубного чемпіонату світу. Героєм матчу став Аль-Давсарі, який відзначився дублем та результативною передачею.

Цими днями у Марокко проходить Клубний чемпіонат світу з футболу-2022. На турнір приїхали сім команд з різних континентів, щоб визначити найкращий клуб світу.

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Головні фаворити турніру Реал Мадрид та Фламенго стартують зі стадії 1/2 фіналу. Іспанська команда зіграє свій матч у середу, 8 лютого, проти Аль-Ахлі з Єгипту, пише 24 канал.

Фламенго ж протистояв представнику Саудівської Аравії Аль-Хілялю. У чвертьфіналі підопічні Рамона Діаза у драматичному стилі пройшли господарів турніру Відад, врятувавшись у компенсований час та вигравши серію пенальті.

Тепер же аравійцям вдалось створити ще одну сенсацію. Аль-Хіляль майже без проблем переграв іменитих бразильців, за яких виступає чимало відомих особистостей: Давід Луїс, Артуро Відаль, Габріель Барбоса, Ерік Пульгар, Джорджіан де Арраскаета, Жерсон.

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Останній, до слова, ще у першому таймі залишив Фламенго у меншості. На старті гри команди обмінялись голами, відзначились Аль-Давсарі з пенальті та Педру. На перерву ж Аль-Хіляль пішов лідером, адже після другого "гірчичника" Жерсона аравієць вдруге реалізував 11-метровий.

У другому таймі Вьєтто збільшив перевагу саудів, тому гол Педру в компенсований час не вплинув на підсумок. Аль-Хіляль виходить у фінал Клубного чемпіонату світу, де зіграє 11 лютого проти Реала або ж Аль-Ахлі. Фламенго буде боротися лише за бронзу.

До слова, на турнір з мадридцями не поїхав Тібо Куртуа. Основний воротар "бланкос" отримав травму перед поєдинком чемпіонату проти Мальорки. Тому є всі шанси побачити у стартовому складі українця Андрія Луніна.