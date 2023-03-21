Дорогою Кучука: Львів оголосив про відставку головного тренера

Слідом за Рухом футбольний клуб Львів повідомив про відставку свого головного тренера. Білоруський фахівець Олег Дулуб протримався на тренерському стільці "містян" півтора року.

Футбольний клуб Львів на офіційному сайті повідомив про зміни на тренерському містку команди. У понеділок, 20 березня, головний тренер Олег Дулуб та його помічник Олександр Грановський були звільнені зі своїх посад.

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Ще одна відставка в УПЛ

Білоруський фахівець тренував "містян" із вересня 2021 року. За цей період команда зіграла 31 матч: 9 перемог, 7 нічиїх та 15 поразок. Різниця забитих та пропущених м'ячів 29:47.

В поточному сезоні Львів займає останню сходинку турнірної таблиці УПЛ. В зимове міжсезоння склад команди оновився практично на 90 відсотків. У весняній частині чемпіонату "містяни" провели три поєдинки, у яких заробили 4 очки. В останній грі Львів ледь врятувався від поразки в домашньому матчі з Кривбасом (2:2).

Очікується, що команду очолить Анатолій Безсмертний. Фахівець раніше вже тренував ФК Львів. Ще одним кандидатом на посаду головного тренера є Володимир Мазяр. Він зараз працює селекціонером "синьо-золотих левів".