Із дороги одразу на футбольне поле: Львів поїде на свій прощальний матч УПЛ

У Львові на один футбольний клуб стане менше. ФК Львів швидше за все припиняє своє існування після вильоту з УПЛ у сезоні-2022/2023.

Львівський клуб вже остаточно втратив шанси зберегти прописку в еліті. Але це не найгірший варіант для "левів". ФК Львів з великою ймовірністю зникне з футбольної карти України.

До теми Дорога іграшка: клуб УПЛ припинить існування та не дограє чемпіонат

Складне завдання для команди

Однак радісний промінчик у цій густій темряві існує. Бос Львова ухвалив рішення дограти сезон-2022/2023 до самого кінця. Хоча раніше була інформація, що команда з міста Лева не поїде на виїзну гру проти Колоса, яка відбудеться в останньому 30-му турі УПЛ.

Тепер з'явилась зовсім протилежна інформація. Начебто Львів таки вирушить на матч проти Колоса, але зробить це вранці у день поєдинку, який відбудеться 4 червня.

Таке рішення керівництва клубу не викликає радісних емоцій у футболістів та тренерського штабу команди, яким втомленим із дороги доведеться виходити ще й на футбольне поле.

Однак це не єдина проблема у цьому клубі. Керівництво команди має заборгованість по зарплаті, футболісти досі не отримали зарплатню за квітень. Щодо травневих грошей, то це питання літає у повітрі.



Попереду у Львова не лише прощальна гра проти Колоса. Перед цим "леви" зіграють вдома проти Чорноморця (25 травня) та Інгульця (29 травня).