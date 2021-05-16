Наполі переміг Фіорентину та зменшив шанси Ювентуса потрапити в Лігу чемпіонів: відео

15:49

Італійська Серія А сезону-2020/2021 вийшла на фінішну пряму. Інтер вже став чемпіоном і разом з Аталантою гарантував собі Лігу чемпіонів. Битва за дві інші путівки розгорнулася між Наполі, Міланом та Ювентусом.