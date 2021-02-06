Збірна України розгромила Фінляндію в останньому матчі відбору на Євробаскет-2021

Жіноча збірна України з баскетболу провела останній матч кваліфікації чемпіонату Європи-2021. У суботу, 6-го лютого, у рамках 6-го туру групового раунду "синьо-жовті" розгромили Фінляндію.

Фінляндія – Україна 75:91 (15:27, 19:25, 17:18, 24:21)

До слова Україна знищила Португалію у відборі на жіночий Євробаскет-2021

Хід матчу

Наша команда заволоділа перевагою ще на старті матчу і очікувано контролювала гру протягом усієї дистанції.

Команда Срджана Радуловича відмінно відпрацювала в нападі в першій половині, набравши за 20 хвилин гри 52 очки. При цьому українки непогано захистились, отримавши 18 балів переваги ще до великої перерви.

Збірна України утримувала лідерство протягом всього матчу. При цьому наші дівчата спровокували 18 втрат у суперниць, набравши 24 очки після помилок фінок.

Доля виходу у фінальну частину Євробаскету-2021 для України вирішувалася в інших поєдинках. Збірна України посіла друге місце в групі G, вигравши 4 з 6 матчів кваліфікації.

Щоб українські дівчата вийшли на Євробаскет-2021, необхідно збіг трьох з чотирьох чинників: