Фінляндія обіграла Казахстан та опустила Україну на третє місце у відборі на ЧС-2022: відео

Збірна Фінляндії здобула першу перемогу у відборі на чемпіонату світу з футболу. В домашньому матчі фіни обіграли збірну Казахстану та обійшли Україну.

Для збірної Фінляндії це був лише третій матч відбору на Мундіаль. У першому матчі фіни зіграли внічию з Боснією та Герцеговиною, а в другому – проти України.

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У третьому матчі відбору в суботу, 4 вересня, фіни приймали вдома збірну Казахстану. Матч видався доволі рівним, тож обидві команди створили чимало нагод, щоб відзначитися.

Але забити гол вдалося лише один раз господарям поля. У другому таймі після навісу Уронена Пох'янпало головою відправив м'яч у ворота.

Дивіться відео голу Пох'янпало

Збірна Фінляндії перемогла і з п'ятьма очками піднялася на другу сходинку в турнірній таблиці відбору на ЧС-2022. Фіни обійшли збірну України, потіснивши нашу команду на третє місце. В українців чотири очки після чотирьох матчів – вони усі були зіграні внічию.

Україна може повернути собі друге місце в турнірній таблиці, якщо в домашньому матчі 4 вересня обіграє збірну Франції. У випадку нічиї українці залишаться на третьому місці, адже за рівної кількості очок з фінами (по п'ять), будуть поступатися за додатковими показниками.