Не все так легко, як агресори планували: ще три європейські країни відмовились грати з Росією

Угрупування держав, котрі не готові йти на поводу Росії, стає все більшим. Тільки спільними зусиллями можна досягти жаданого.

Ще три країни відмовились виходити на один газон із російськими командами. Черговими протестуючими стали Данія, Фінляндія та Швеція.

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Ніхто не збирається з ними змагатись

УЄФА вирішила "познущатись" із України та всього цивілізованого світу. Спершу європейський союз вирішив дозволити російським арбітрам приступити до роботи на міжнародній арені. УЄФА ж не збирається стояти на місці, не дивлячись на те, що "гальмує". Справа дійшла до юнацьких футбольних команд з країни-агресора U-17, які отримали можливість грати без національної символіки, гімну та на нейтральній території, хоча й це не відбирає у них нагоду працювати на користь тамтешньої пропаганди.

Та от увесь низка країн відразу ж вступилась за Україну, продемонструвавши свою солідарність та небажання підкорюватись несправедливому слову європейського союзу. Спершу до коаліції "не погодження з УЄФА" доєдналась Велика Британія, а вже пізніше й Польща з Литвою. "Угрупування" не закрило двері, тому черговими протестуючими стали Швеція, Фінляндія та Данія.

Футбольна асоціація Швеції не підтримує рішення УЄФА про допуск молодіжних збірних Росії U-17 до змагань УЄФА. Збірні Швеції не повинні грати проти Росії ні у Швеції, ні за кордоном.. Російські та білоруські спортсмени не повинні допускатися до міжнародних змагань, поки триває війна проти України. У травні 2024-го року у Швеції буде організований фінал Чемпіонату Європи U-17. Ми не допускаємо до участі в цьому турнірі збірну Росії, яка могла пройти кваліфікацію,

– йдеться у повідомленні Федерації футболу Швеції.

Фіни, у свою чергу зазначили, що росіяни – їм не суперники: "Наше попереднє рішення все ще в силі: збірні Фінляндії з футболу та футзалу поки що не гратимуть проти російських чи білоруських команд у будь-яких вікових категоріях". Данці виявились повністю солідарними та такими ж жорсткими: "Ми не збираємося бачити збірну Данії у матчах проти збірної Росії, незалежно від вікових категорій. Я хотів би це підкреслити. Наша позиція така ж, якою вона була завжди".