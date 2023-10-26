Евертон на краю прірви: клубу Миколенка загрожує трансферний бан та зняття очок

Англійська Прем'єр-ліга погрожує зняттям очок з Евертона через можливе порушення фінансового фейр-плей. Такі дії можуть призвести до вильоту "ірисок" з елітного дивізіону.

Справи Евертона в нинішньому році складаються зовсім кепсько. Команда Миколенка забуксувала на старті чемпіонату АПЛ та опинилася на дні таблиці. Смерть президента "ірисок" Білла Кенрайта ще більше погіршила ситуацію. Проте це лише вершина айсберга величезних проблем клубу.

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Чорна смуга Евертона

Наразі незалежна комісія розслідує справу про порушення фінансового фейр-плей. Слідством були оприлюднені збитки, яких зазнав Евертон впродовж трьох років. Клуб витратив 372 мільйони фунтів, що на 250 мільйонів перевищує ліміт дозволений АПЛ.

Керівництво Прем’єр-ліги наполягає на максимальному покаранні "синіх". Клубу Миколенка загрожує зняття 12 очок та трансферний бан. В такому випадку "іриски" можуть опинитися на останньому місці в таблиці з мінус 5 балами в графі залікових очок.

Евертон не погоджується з висновком комісії та готується до оскарження. На свій захист мерсисайдці розраховують вказати на єдиний випадок, коли з клубу АПЛ зняли очки через фінансові проблеми. Це сталося в сезоні 2009/10, коли збанкрутілий Портсмут був позбавлений 9 балів. Тож в Евертоні розраховують на пом’якшення санкцій.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Евертон набрав 7 очок у 9 поєдинках. Команда Миколенка знаходиться на 16 місці в турнірній таблиці. Від зони вильоту "ірисок" віддаляє 3 бали. У неділю, 29 жовтня, Евертон зіграє виїзний матч 10 туру проти Вест Хема.