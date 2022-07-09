Фіналістка Вімблдону Рибакіна може сплачувати податки в росії

Тенісистка Єлєна Рибакіна вийшла у фінал Вімблдону. Вона як мінімум отримає один мільйон фунтів призових. Не виключено, що податки вона сплачує в російський бюджет, з якого і фінансується війна проти України.

Офіційно Рибакіна є громадянкою Казахстану. Але народилася і виросла вона у росії, і перебралася в Казахстан лише для продовження кар'єри. Цілком ймовірно, що вона продовжує мешкати у Москві, де і сплачує податки. Про це вказує британський журналіст Сем Стріт.

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"Олена Рибакіна отримає щонайменше 1 мільйон фунтів за вихід у фінал Вімблдона в жіночому одиночному розряді. Оскільки вона сплачує прибутковий податок у росії, то частина цього піде безпосередньо владіміру путіну. Забанена Вікторія Азаренко, яка б могла вийти у фінал, не відправила б до росії та білорусі ні пенні", – переконує журналіст.

Варто відзначити, що податок на прибутки тенісисти, зазвичай, сплачують в країні проживання, а не в країні проведення турніру. Тож якщо Рибакіна і справді проживає у Москві, то може платити податки у росії.

Водночас про російське походження Рибакіної спитали й під час пресконференції після її виходу у фінал Вімблдону. Чим її дуже обурили. Тенісистка переконує, що вона вже давно радо виступає за Казахстан, і питання про те, ким вона почувається, не стоїть.

Разом з тим вона так і не дала відповіді про те, де проживає. Замість того розповіла, що тренується в Словаччині, а збори проводить в Дубаї. Решту часу проводить на змаганнях.

Якщо Рибакіна переможе на Вімблдоні, то її призові складуть два мільйони фунтів стерлінгів.