Закрили очі на ляпи: у Реалі визначились із голкіпером на фінал Суперкубка проти Барселони

Вже у неділю, 14 січня, Реал зустрінеться із Барселоною у фіналі Суперкубка Іспанії. Чим ближче до матчу, тим більше розмов з'являється навколо голкіперського вибору Карло Анчелотті.

Головною темою для розмов було питання: "Хто буде захищати володіння Реала у фіналі Суперкубка Іспанії проти Барселони – Андрій Лунін чи Кепа?". У європейській пресі було багато критики у сторону Кепи, який провів провальний півфінал проти мадридського Атлетіко.

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Анчелотті знову довірить місце не Луніну

Тому вважали, що тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карлом Анчелотті зробить правильні висновки та посадить орендованого у Челсі голкіпера на лаву запасних в наступному поєдинку. Але за інформацією Relevo, так не станеться. Схоже, що Анчелотті сам суперечить своїм словам.

Саме Кепі після усіх його ляпів та невпевненої гри довірять місце у старті в фінальному матчі проти "блаугранас".

Цікаво, що раніше Marca повідомляла, що у мадридському клубі розділили ігровий час обох голкіперів та визначили турніри, де гратиме Кепа, а де Лунін. Однак там не йшла мова про фінал Суперкубка.

Фінал Суперкубка Іспанії Реал – Барселона відбудеться 14 січня о 21:00 за Києвом. Відзначимо, що "Королівський клуб" у 17-те зустрінеться із каталонцями у рамках Суперфіналу країну. До цього мадридці здобули 9 перемоги, а "блаугранас" – 5. Ще 2 поєдинки зводились до мирової.

Для Кепи наступний матч стане вже 18-м у поточному сезоні-2023/2024. Наразі 17 пропущених голів та 7 "сухих" поєдинків.