Фінал Ліги Європи відбудеться з глядачами

Услід за Лігою чемпіонів в УЄФА вирішили провести фінальний матч з глядачами і в рамках Ліги Європи. Матч зможуть відвідати майже 10 тисяч вболівальників.

Фінал відбудеться 26 травня

Влада польського Гданська, де відбудеться фінал, підтвердила, що стадіон може бути заповнений на 25%. Таким чином на матч допустять 9,5 тисячі глядачів.

До теми Фанати зможуть відвідати фінал Ліги чемпіонів у Стамбулі

Фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня. Там зіграють переможці півфінальних пар Вільярреал – Арсенал (2:1 – перший матч), Манчестер Юнайтед – Рома (6:2 – перший матч).

УЄФА повідомив про старт продажу квитків на фінальний матч Ліги Європи. Подати заявку на придбання квитків можна до 7 травня (15:00) на офіційному сайті УЄФА.

Вартість квитків 40 – 130 євро.

Чинним переможцем Ліги Європи є іспанська Севілья.