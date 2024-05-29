Анонс фіналу Ліги чемпіонів: що треба знати про матч Боруссія – Реал

1 червня в Лондоні відбудеться черговий фінал Ліги чемпіонів. У битві за трофей зійдуться рекордсмен турніру Реал та головна несподіванка цього сезону Боруссія Дортмунд.

Вже найближчої суботи, 1 червня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів сезону 2023-2024. Вирішальний матч відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Трофей між собою розіграють дортмундська Боруссія та мадридський Реал, пише 24 Канал.

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Прекрасний сезон Реала

Іспанська команда підходить до фіналу у статусі явного фаворита. Підопічні Анчелотті повернули собі чемпіонське звання в Ла Лізі, програвши за сезон лише один матч.

Також дуже впевнено мадридці крокували і в Лізі чемпіонів. У групі Реал не втратив жодного балу, а у плей-оф на характері були вибиті Лейпциг, Манчестер Сіті та Баварія. Важливу роль в успіхах мадридців зіграв Андрій Лунін.

Шлях Реала у фінал Ліги чемпіонів:

Груповий раунд. Реал – Уніон 1:0

Реал – Уніон Груповий раунд. Наполі – Реал 2:3

Наполі – Реал Груповий раунд. Брага – Реал 1:2

Брага – Реал Груповий раунд. Реал – Брага 3:0

Реал – Брага Груповий раунд. Реал – Наполі 4:2

Реал – Наполі Груповий раунд. Уніон – Реал 2:3

Уніон – Реал 1/8 фіналу. Лейпциг – Реал 0:1

Лейпциг – Реал 1/8 фіналу. Реал – Лейпциг 1:1

Реал – Лейпциг 1/4 фіналу. Реал – Манчестер Сіті 3:3

Реал – Манчестер Сіті 1/4 фіналу. Манчестер Сіті – Реал 1:1 (пен – 4:3)

Манчестер Сіті – Реал 1/2 фіналу. Баварія – Реал 2:2

Баварія – Реал 1/2 фіналу. Реал – Баварія 2:1

Прогрес Луніна

Через важку травму Тібо Куртуа українець зміг закріпитися в основі команди. В Лізі чемпіонів наш гравець запам'ятався кількома яскравими епізодами. У матчі проти Браги Андрій парирував пенальті.



Андрій Лунін може вийти на поле на фінал Ліги чемпіонів / фото Getty Images

А вже у плей-оф здійснив велику кількість сейвів у зустрічах із Лейпцигом та МанСіті. Ба більше, в дуелі проти англійців Лунін прекрасно провів серію пенальті, парирувавши постріли Ковачича та Бернарду Сілви.

Втім участь українця у фіналі поки під питанням. По-перше, повернувся після травми Куртуа, якого Анчелотті вважає найкращим кіпером світу. По-друге, сам Андрій прихворів перед битвою у Лондоні. Проте все ж саме Лунін має більше морального права на місце у старті.

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Кадрова ситуація в Реалі

Навіть сам Тато Карло зізнавався, що без нього Реал не дістався би фіналу. Серед інших кадрових питань у мадридців виникла проблема хіба що в опорній зоні. Травми зазнав Орельєн Чуамені, який намагається відновитися до Євро.

Його, скоріш за все, замінить земляк Едуардо Камавінга. Також досі не відновився універсальний захисник Давід Алаба, проте Реал вже звик до відсутності австрійця. До того ж після важкої травми повернувся Едер Мілітао.

Неймовірний прорив Боруссії

Якщо Реал можна було очікувати побачити у фіналі, то про Боруссію цього явно не скажеш. Команда Терзича провела невдалий сезон у Бундеслізі (5 місце), але в єврокубках поставала наче іншою командою.

Дортмунд примудрився виграти "групу смерті" із ПСЖ, Міланом та Ньюкаслом, після чого на класі пройти майже непереможний ПСВ. У чвертьфіналі Боруссія була близькою до вильоту від Атлетіко, але після 1:2 у Мадриді спромоглась на ефектний камбек вдома (4:2).



Боруссія здивувала всю Європу / фото Getty Images

Кульмінацією "жовтої казки" стали бої проти ПСЖ у півфіналі. Попри перевагу парижан у класі, Боруссія двічі мінімально здолала команду Луїса Енріке. В тих зустрічах кожен із гравців німецького клубу показав свій максимум.

Шлях Боруссії у фінал Ліги чемпіонів:

Груповий раунд. ПСЖ – Боруссія 2:0

ПСЖ – Боруссія Груповий раунд. Боруссія – Мілан 0:0

Боруссія – Мілан Груповий раунд. Ньюкасл – Боруссія 0:1

Ньюкасл – Боруссія Груповий раунд. Боруссія – Ньюкасл 2:0

Боруссія – Ньюкасл Груповий раунд. Мілан – Боруссія 1:3

Мілан – Боруссія Груповий раунд. Боруссія – ПСЖ 1:1

Боруссія – ПСЖ 1/8 фіналу. ПСВ – Боруссія 1:1

ПСВ – Боруссія 1/8 фіналу. Боруссія – ПСВ 2:0

Боруссія – ПСВ 1/4 фіналу. Атлетіко – Боруссія 2:1

Атлетіко – Боруссія 1/4 фіналу. Боруссія – Атлетіко 4:2

Боруссія – Атлетіко 1/2 фіналу. Боруссія – ПСЖ 1:0

Боруссія – ПСЖ 1/2 фіналу. ПСЖ – Боруссія 0:1

Гарною новиною для Едіна Терзича є відсутність серйозних кадрових проблем напередодні фіналу. Центрбек Бенсебаїні не є гравцем основи, а без форварда Алле Боруссія вже звикла грати. Івуарійця успішно витіснив із основи Ніклас Фюллькруг.

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Фінали ЛЧ за участю команд

Загалом для Боруссії це буде вже третій фінал Ліги чемпіонів в історії. Вперше "джмелі" опинилися у вирішальному матчі у 1997 році, де доволі несподівано розібралися із Ювентусом (3:1).

Другий захід відбувся у 2013 році. Тоді фінал також проходив на "Вемблі", але суперником була незручна для дортмундців Баварія. У підсумку мюнхенці таки вирвали перемогу в самій кінцівці зустрічі (1:2).

В цьому аспекті Реал є куди більш досвідченим учасником Ліги чемпіонів. Мадридська команда аж 17 разів грала у матчах за Кубок чемпіонів та має доволі великий відсоток перемог – аж 14. Тож у Лондоні Реал має можливість виграти ювілейний трофей.

Крім того, для Карло Анчелотті це буде вже шостий фінал ЛЧ. До цього італійський тренер по два рази брав титул із Міланом та, власне, Реалом, а також програвав із "россонері" Ліверпулю у 2005-му. У свою чергу Едін Терзич вперше зіграє у вирішальному матчі турніру.

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Історія зустрічей Боруссії та Реала

Реал та Боруссія мають довгу та багату історію зустрічей в Лізі чемпіонів. Команди аж сім разів перетинались між собою за останні 25 років, тобто відіграли 14 матчів.

Перевага на боці мадридського клубу – шість перемог при п'яти нічиїх та трьох поразках. При цьому у чотирьох випадках із п'яти прохід Реалом дортмундців приводив у підсумку "бланкос" до трофея.

Історія ігор між Реалом та Боруссією:

ЛЧ 1997-1998, 1/2 фіналу. Реал – Боруссія 2:0 (Морьєнтес, 25, Карамбе, 67)

Реал – Боруссія (Морьєнтес, 25, Карамбе, 67) ЛЧ 1997-1998, 1/2 фіналу. Боруссія – Реал 0:0



Боруссія – Реал ЛЧ 2002-2003, другий груповий раунд. Реал – Боруссія 2:1 (Рауль, 43, Роналдо, 56 – Коллер, 30)

Реал – Боруссія (Рауль, 43, Роналдо, 56 – Коллер, 30) ЛЧ 2002-2003, другий груповий раунд. Боруссія – Реал 1:1 (Коллер, 23 – Портільо, 90+2)



Боруссія – Реал (Коллер, 23 – Портільо, 90+2) ЛЧ 2012-2013, груповий раунд. Боруссія – Реал 2:1 (Левандовський, 36, Шмельцер, 64 – Роналду, 38)

Боруссія – Реал (Левандовський, 36, Шмельцер, 64 – Роналду, 38) ЛЧ 2012-2013, груповий раунд. Реал – Боруссія 2:2 (Пепе, 34, Озіл, 89 – Ройс, 28, Арбелоа, 45 (автогол))



Реал – Боруссія (Пепе, 34, Озіл, 89 – Ройс, 28, Арбелоа, 45 (автогол)) ЛЧ 2012-2013, 1/2 фіналу. Боруссія – Реал 4:1 (Левандовський, 8, 50, 55, 66 (пен) – Роналду, 43)

Боруссія – Реал (Левандовський, 8, 50, 55, 66 (пен) – Роналду, 43) ЛЧ 2012-2013, 1/2 фіналу. Реал – Боруссія 2:0 (Бензема, 83, Рамос, 88)

ЛЧ 2013-2014, 1/4 фіналу. Реал – Боруссія 3:0 (Бейл, 3, Іско, 27, Роналду, 57)

Реал – Боруссія (Бейл, 3, Іско, 27, Роналду, 57) ЛЧ 2013-2014, 1/4 фіналу. Боруссія – Реал 2:0 (Ройс, 24, 37)

ЛЧ 2016-2017, груповий раунд. Боруссія – Реал 2:2 (Обамеянг, 43, Шюррле, 87 – Роналду, 17, Варан, 68)

Боруссія – Реал (Обамеянг, 43, Шюррле, 87 – Роналду, 17, Варан, 68) ЛЧ 2016-2017, груповий раунд. Реал – Боруссія 2:2 (Бензема, 28, 53 – Обамеянг, 61, Ройс, 89)

ЛЧ 2017-2018, груповий раунд. Боруссія – Реал 1:3 (Обамеянг, 54 – Бейл, 18, Роналду, 50, 79)

Боруссія – Реал (Обамеянг, 54 – Бейл, 18, Роналду, 50, 79) ЛЧ 2017-2018, груповий раунд. Реал – Боруссія 3:2 (Майораль, 8, Роналду, 12, Васкес, 81 – Обамеянг, 43, 49)

Світлою плямою для Боруссії став сезон 2012-2013. Тоді дортмундці випередили Реал у групі, а також розбили у півфіналі завдяки покеру від Левандовського. Втім найкращим бомбардиром в історії протистоянь клубів є не поляк, а Кріштіану Роналду. На його рахунку сумарно сім голів.

Найкращі бомбардири в історії матчів між Реалом та Боруссією:

Кріштіану Роналду (Реал) – 7 Роберт Левандовський (Боруссія Д) – 5 П'єр-Емерік Обамеянг (Боруссія Д) – 5 Марко Ройс (Боруссія Д) – 4 Карім Бензема (Реал) – 3

Користь для Шахтаря

Варто відзначити, що у фіналі-2024 українські фанати матимуть свій інтерес. Мова не тільки про Андрія Луніна, який може виграти вже другий Кубок чемпіонів в кар'єрі.



Карло Анчелотті – рекордсмен Ліги чемпіонів серед тренерів за кількістю перемог / фото Getty Images

Перемога Реала дозволить чемпіону УПЛ Шахтарю не проходити кваліфікацію Ліги чемпіонів наступного сезону. У випадку успіху мадридців в основній сітці звільниться слот для переможця ЛЧ, адже Реал вже відібрався у турнір через чемпіонат.

Він і дістанеться Шахтарю як найбільш рейтинговій команді "шляху чемпіонів". А ось перемога Боруссії змусить "гірників" пройти одного суперника у кваліфікації. В такому випадку Німеччина отримає додаткову путівку в Лігу чемпіонів, яка дістанеться Айнтрахту.

Орієнтовні склади команд

БОРУССІЯ Д : Кобель – Рюерсон, Шлоттербек, Гуммельс, Маатсен – Джан, Забітцер – Санчо, Брандт, Мален – Фюллькруг.

: Кобель – Рюерсон, Шлоттербек, Гуммельс, Маатсен – Джан, Забітцер – Санчо, Брандт, Мален – Фюллькруг. РЕАЛ: Куртуа – Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді – Камавінга, Кроос, Вальверде – Беллінгем – Вінісіус, Родріго.

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Де дивитися фінал Ліги чемпіонів

Матч Боруссія – Реал в прямій трансляції буде показаний в Україні. Офіційним транслятором Ліги чемпіонів у нашій країні є ОТТ-платформа Megogo, яка і буде транслювати фінал.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом. За півтори години до цього (о 20:30) розпочнеться передматчева студія, де ведучі та експерти проаналізують головні аспекти фіналу Ліги чемпіонів.

Також студія буде доступна і після зустрічі на "Вемблі". Коментувати фінал будуть Віталій Волочай і Вадим Скічко. Окрім цього, текстова онлайн-трансляція матчу Боруссія – Реал буде доступна на сайті 24 Каналу.