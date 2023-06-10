Мурахи йдуть по шкірі: піаніст зачарував виконанням гімну Ліги чемпіонів у фіналі – топ-відео

Угорець Адам Дьйордь вразив виконанням головної мелодії турніру. Мелодія пролунала перед матчем Манчестер Сіті – Інтер у Стамбулі.

У Стамбулі відбувся фінал Ліги чемпіонів-2023. У битві за головний єврокубок зійшлись англійський Манчестер Сіті та італійський Інтер, пише 24 канал.

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Перед матчем відбулась церемонія відкриття, на якій виступили кілька зірок шоубізнесу. Хедлайнерами стали бразильська співачка Anitta, шведський діджей Alesso та відомий лауреат GRAMMY нігерійський співак Burna Boy.

Втім багатьох вболівальників вразило неймовірне виконання гімну Ліги чемпіонів. Під час виходу гравців на поле славетну мелодію на піаніно виконав угорський музикант Адам Дьйордь.

Відео виконання гімну Ліги чемпіонів:

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Відзначимо, що для Манчестер Сіті це перша перемога у Лізі чемпіонів. Інтер же вигравав головний єврокубок тричі – у 1964, 1965 та 2010 роках.

. Гімн Ліги чемпіонів був написаний у 1992 році британським композитором Тоні Бріттеном. Вперше мелодія була виконана хором Академії Святого Мартіна та Королевським філармонічним оркестром. Гімн виконується трьома офіційними мовами УЄФА – англійською, німецькою та французькою.