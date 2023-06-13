Фанатка розгорнула російський прапор на фіналі ЛЧ: стяг України організатори хотіли викинути

Фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером запам'ятався скандалом поза межами футбольного поля. До росіян продовжують із люб'язністю ставитись у Європі.

10 червня турецький Стамбул приймав фінал Ліги чемпіонів, у якому МанСіті зустрічалось із Інтером. Стадіон був заповнений фанатами обидвох клубів, але не обійшлось без скандального епізоду.

До теми Щось стрілило у голові: стюарди вирвали український стяг з рук фана на фіналі ЛЧ – ганебне відео

Продовження скандальної історії у фіналі

Один із українських уболівальників у футболці Манчестер Сіті прийшов на матч та розгорнув на трибунах синьо-жовтий прапор. Стяг України не сподобався організатором фіналу ЛЧ, які намагались примусово забрати синьо-жовтий прапор в українця.

Вони пояснили це тим, що на трибунах матчу можна було використовувати лише прапори країн фіналістів (Італії та Англії), а також країни, яка приймає фінал Ліги європейського турніру (Туреччини). Однак не лише український прапор був помічений на трибунах, а й інших держав. Але до них жодних претензій зі сторони організаторів не було.

В українського фаната хотіли забрати прапор на фіналі ЛЧ: дивіться відео

Натомість згодом з'явились нові провокативні фото. Виявляється, що на одній із трибун росіянка розгорнула свій ворожий прапор та ще й після матчу зробила фото з ним прямо на футбольному полі.

Як її ще не побили місцеві фанати через прапор країни 404. Хоча до неї жодних претензій зі сторони організаторів фіналу не було.

Турки вкотре довели, що намагаються всидіти на двох стільцях та є прихильними до Росії.



Росіянка на фіналі Ліги чемпіонів / Фото з твітеру BuckarooBanzai

Відзначимо, що на фінал Ліги чемпіонів прийшли понад 71 тисяча уболівальників. А сам фінал закінчився мінімальною перемогою МанСіті 1:0. Єдиний та переможний гол у зустрічі був забитий на 68-й хвилині зусиллями Родрі.

Це перша перемога "містян" у Лізі чемпіонів. Нарешті це досягнення підкорилось чемпіонам Англії-2022/2023.