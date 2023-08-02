На це можна дивитися вічно: іранські футболісти побили росіян через суддівство – дивовижне фото

2 серпня 2023, 13:08
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Росія продовжує робити цирк на своїх "болотах". Країна карлика Владіміра Путіна вирішила організувати на своїй території Дефлімпійські ігри, які приймає Уфа.

Росіяни вирішили скопіювати змагання для спортсменів, у яких є порушення слуху. У фіналі Дефлімпійських ігор із футболу зійшлись господарі турніру та збірна Ірану, саме дрони Shahed цієї країни росіяни часто запускають у повітряний простір, пише 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Росіяни у своєму репертуарі

Однак фінальний матч не міг закінчитись фінальним свистком, адже поєдинок відбувався у країні-клоунів. Іранці вже були у кроці від перемоги 2:1. Але наприкінці матчу головним героєм став арбітр зустрічі, який додав до основного часу ще 5 компенсованих хвилин.

Все б нічого, якби під час доданого часу суддя не вигадав пенальті у ворота Ірану. Та й протягом усього поєдинку суддя був на боці росіян. Схоже, ті перед матчем купили йому новеньку шубу чи пригнали "Ладу", як це вони роблять для сімей військових, які загинули на війні в Україні.

Іранську збірну розлютило таке рішення арбітра. Футболісти та тренерський штаб мали претензії до судді, який поставив 11-метровий вже після того, як збігли додані 5 хвилин.

Після чого розпочалась масова бійка команд. Так звана під час вуличних матчів – стінка на стінку.


Футболісти Ірану та Росії побились під час матчу / Фото АіФ

Все закінчилось не лише бійкою, а й технічною поразкою для Ірану. Адже головний тренер цієї збірної забрав команду з поля та не дав Росії пробити незаслужене пенальті.

Господарі стали переможцями Ігор, а іранці бойкотували церемонію нагородження. Навіщо йти туди, де тебе і так не чекають. Росіяни у своєму репертуарі.

Нагадаємо, що російські футбольні клуби та збірні були усунені від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони можуть змагатись лише на своїх "болотах" або грати проти країн-союзниць, яких можна перерахувати на пальцях однієї руки.

Автор: Софія Кулай