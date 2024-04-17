Я поб'ю Усика, – Хргович прокоментував можливий бій з українцем

Філіп Хргович оцінив Олександра Усика як суперника. Також він розповів про можливий бій з українцем.

Обов’язковий претендент на титул IBF заявив, що вважає себе кращим за Усика. Також він зазначив, що переміг би його на рингу.

Читайте також Менеджер Усика розповів, як впливає на українця треш-ток від Ф'юрі

Хргович кидає виклик Усику

Хорватський боксер заявив, що виступить краще за українця в майбутньому поєдинку.

Я впевнений, що зможу перемогти будь-кого, тому я поб’ю Усика. Якщо ні, то виступлю набагато краще, ніж Дюбуа. Він точно не зупинить мене. Усик – чудовий боксер, але я думаю, що виступлю набагато краще,

– розповів Філіп Хргович.

. Хргович проведе бій проти Дюбуа 1 червня в Саудівській Аравії. До цього хорват заявляв, що у разі програшу, завершить кар'єру.

Нагадаємо, що бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі відбудеться 18 травня у Саудівській Аравії. Боксери змагатимуться за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Раніше через травму Тайсона Ф'юрі одним із варіантів суперників для українця розглядали Філіпа Хрговича.