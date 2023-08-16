Філігранний асист Кривцова допоміг Інтеру вийти у фінал Кубка ліг: результативне відео

Інтер Маямі впевнено пройшов у фінал Кубка ліг-2023, перегравши Філадельфію. Український захисник Сергій Кривцов безпосередньо зробив свій внесок у яскраву перемогу.

Вже на старті поєдинку рахунок став 0:1 на користь гостей із Маямі. Кривцов ідеальною вертикальною передачею віддав на Мартінеса, який навіть не став обробляти м'яч, а влупив щосили по воротах Філадельфії. Воротар господарів не зміг стати на заваді голу, пише 24 Канал.

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Перша результативна дія українця у Кубку ліг, але дуже вчасна

Вже на 3-й хвилині Інтер Маямі повів у рахунку. Український захисник записав у свій актив гольову передачу. Це перший асист Сергія у поточному сезоні у 27 зіграних матчах та дебютна результативна дія у розіграші Кубка ліг.

Відео першого голу Інтер Маямі після асисту Кривцова

Ще до перерви гості відзначились двічі. Спершу Мессі більярдним ударом подвоїв перевагу Інтер Маямі, гол у роздягальню забив інший зірковий футболіст із Барселони у складі гостей Альба – 0:3.

У другому таймі команди обмінялись голами, а фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера, яка дозволила вийти у фінал Кубка ліг, 1:4.

Тепер Сергій Кривцов та його команда будуть боротись за трофей. У фіналі Кубка ліг Інтер зіграє проти Нешвілла (20 серпня).

Сергій Кривцов виступає за Інтер Маямі з кінця січня 2023 року та вже встиг провести у футболці американського клубу 27 матчів, відзначившись голом та асистом. Його контракт із клубом МЛС розрахований до кінця 2024 року, але є опція пролонгації співпраці ще на сезон.