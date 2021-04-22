Шалена невдача: баскетболіст НБА ледь не закинув м'яч у кошик через весь майданчик – відео

У рамках баскетбольної ліги НБА у ніч з 21 на 22 квітня Філадельфія приймала Фінікс. Господарі майданчику поступилися "Санз", однак могли врятуватися від поразки шаленим кидком.

Шалений кидок за 0,8 секунди до кінця гри

За 1 секунду до завершення гри Фінікс перемагав з різницею у 3 очки й виконував ще один штрафний кидок. Однак гравець "Санз" не влучив.

Дивіться також Михайлюк встановив декілька рекордів у програному матчі Оклахоми у НБА: відео

Після цього баскетболіст Філадельфії Джоел Ембіід ледь не врятував команду від поразки. За 0,8 секунди до кінця гри Ембіід вдало зіграв на підбиранні та наважився на кидок через увесь майданчик!

Це був триочковий кидок, який би перевів гру в овертайм. Але м'яч підступно вислизнув з кошика. Відтак, Фінікс таки здобув перемогу.

Філадельфія та Фінікс – одні з найкращих команд регулярного чемпіонату. "Санз" перебувають на другій сходинці у Західній Конференції, а Філадельфія очолю Східну.