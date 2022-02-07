Фігурист Шмуратко змусив російських журналістів говорити українською

Український фігурист Іван Шмуратко висунув претензії російським журналістам. раніше українець вже мав конфлікт з медійниками Російської Федерації.

Шмуратко: Ви витягли мої слова

Зазначається, що представники Росії говорили зі Шмуратком українською мовою. Фігурист пояснив свою позицію.

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"Я бачив дуже багато статей та репортажів з того моменту, коли спілкувався з російськими журналістами. Мені дуже не сподобалося, як ви витягли мої слова. Що не так? Давайте про це я не буду. Якщо у вас є запитання про фігурне катання або про мене, я відкритий. Якщо я потрібний, щоб хайпонути", – зазначив спортсмен.

Я поважаю журналістів. Спілкування з вами — частина роботи спортсмена. Якщо спортсмен дає інтерв'ю, він шанує журналістів. Якщо преса не поважає спортсмена, це дуже неприємно. Може, було якесь непорозуміння, але мені не сподобалося, як багато на мене вилили,

– сказав український фігурист.

Спортсмен зазначив, що це його особисте бажання — не говорити російською мовою із пресою. Він наголосив, що є українським фігуристом, тому розмовляє державною та англійською мовами на Олімпіаді.

За словами Шмуратка, спілкуватися українською йому зручніше та приємніше, а як спілкуються його колеги та земляки — це їхнє бажання.

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