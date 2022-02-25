ФІФА жорстко відреагувала на повномасштабне вторгнення Росії

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) виступила з офіційною заявою щодо подій, що відбуваються в Україні.

ФІФА на боці України

ФІФА засуджує застосування окупантом сили в Україні та будь-який вид насильства для вирішення конфліктів. Насильство ніколи не буває рішенням, і ФІФА закликає всі сторони відновити світ у вигляді конструктивного діалогу.

До слова Маліновський оформив дубль у Лізі Європи та показав футболку на підтримку України: фото

Організація також продовжує висловлювати свою солідарність людям, які постраждали від цього конфлікту.

Що стосується футбольних питань як в Україні, так і в Росії, ФІФА продовжуватиме стежити за ситуацією, і оновлення щодо відбіркових матчів чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі будуть повідомлені в установленому порядку.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.