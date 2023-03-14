Нагода для збірної України: ФІФА затвердить революційний формат ЧС, на якому зіграють 48 команд

Тепер шанси збірної України потрапити на чемпіонат світу можуть значно збільшитися. На головному турнірі планети участь братиме 48 команд, замість звичних 32-ох.

ФІФА готова внести революційні зміни у форматі чемпіонатів світу, які наберуть чинності уже на наступному Мунідалі – у 2026-му році. Зросла кількість груп та плей-офф раундів.

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Проект затвердять на засіданні Ради ФІФА у столиці Руанди Кіґалі, яке стартує вже сьогодні, 14 березня. На наступному ЧС, який приймуть США, Канада і Мексика, 48 команд будуть розбиті на 12 груп по 4 збірні в кожній. Перші два місця, а також 8 найкращих збірних, які посядуть треті сходинки, будуть кваліфіковані до 1/16 фіналу турніру. Протягом 39 днів відбудеться 104 матчі замість нинішніх 64.

Також ФІФА планує скоротити час на підготовку збірних перед головним турніром планети з 23-ьох днів до 16-и, що трохи менше, ніж у попередніх літніх турнірах. Проте це вдвічі більше, ніж гравцям було надано перед чемпіонатом світу в Катарі, на що футболісти скаржились.

Нереалізований задум

Раніше ФІФА розглядала варіант, аби створити 16 груп, в яких буде по три команди. Світова органцізація пояснювала таку ініціативу тим, що такі групи будуть більш конкурентноздатні.

Також ФІФА вважала, що такий спосіб проведення ЧС зменшить кількість договірних матчів на турнірі.

тепер від Європи на Муніадль зможе поїхати 16 збірних, замість 13, які брали участь на останньому ЧС. Це дарує зібрній України більше шансів потрапиити на чемпіонат світу, проте систему відбору на турнір поки що невідома.