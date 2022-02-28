ФІФА є таким самим злочинцем, як і країна-агресор, – ексгравець збірної України Левченко

Ексгравець збірної України прокоментував рішення нові санкції ФІФА щодо Російської Федерації. Він вважає, що таких дій мало, а Росію необхідно відсторонити від участі у чемпіонаті світу-2022.

Левченко: Неприйнятне рішення ФІФА

Проти збірної Росії у ФІФА ввели санкції. Тепер їхня команда повинна брати участь у будь-яких змаганнях під назвою "Російський футбольний союз (РФС)", а не "Росія".

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Абсолютно неприйнятне рішення ФІФА дозволити грати збірній Росії на міжнародній арені. У цій ситуації – ФІФА є таким самим злочинцем, як і країна-агресор. І не треба мені говорити про спорт поза політикою,

– сказав Левченко.

Нові санкції запровадили у четвер, 27 лютого. Окрім назви, у Росії відібрали гімн та прапор. Також домашні матчі відбуватимуться на нейтральних стадіонах, а вболівальники-росіяни не зможуть відвідати ігри.

Відповідне рішення ФІФА не влаштовує потенційних суперників росіян: Польщу, Чехію та Швецію. Вони вимагають, аби Російську Федерацію позбавили права участі у чемпіонаті світу-2022.

2 або 3 березня міністр спорту Польщі Каміл Бортнічук зустрінеться у Цюриху з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, аби обговорити це.

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