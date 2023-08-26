Гірка перемога: ФІФА відсторонила президента федерації футболу Іспанії за поцілунок гравчині

Луїс Рубіалес став головним героєм скандалу, який розпалився після жіночого чемпіонату світу. Очільник Іспанської Федерації футболу не зможе найближчим часом функціонувати.

ФІФА відсторонила Луїса Рубіалеса від обов'язків. Футболісти іспанської збірної досягли бажаного.

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Спільними зусиллями

Жіноча збірна "Фурії Роха" перемогла у фіналі Мундіалю-2023 збірну Англії (1:0). завдяки чому вперше у своїй історії підняла Кубок світу над головою. Президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалем був на стільки приголомшений тріумфом своєї країни, що пустився берега. Очільник поцілував у губи гравчиню іспанської збірної Дженні Ермосо, що ,звичайно ж, розгорнуло гучний скандал.

Рубіалес також під час вяткування перемоги носив футболістку на руках. Та, у свою чергу, не пручалась.

Луїс Рубіалес з футболісткою збірної Іспанії / twitter.com/RMadridistaReal

Футболісти "Фурії Роха" (як чоловіки, так і жінки) влаштували бойкот після інциденту, відмовившись захищати кольори своєї національної збірної, допоки Рубіалес буде президентом Федерації футболу Іспанії, та от сам 45-річний очільник не збирався покидати свій пост.

ФІФА, у свою чергу, відкрила дисциплінарне провадження і розслідуватиме поведінку Рубіалеса. У суботу, 26-го серпня, Міжнародна федерація футболу відсторонила президента Іспанської Федерації футболу від виконання своїх обов'язків. Тимчасова дискваліфікація Луїса поширюється як на національний, так і на міжнародний рівень.

До того ж рішення про відсторонення діятиме мінімум 90 днів. За цей час світова організація продовжить розслідування скандального інциденту, а крім цього, Рубіалесу та його представникам буде заборонено контактувати з Дженні Ермосо та її оточенням. Все зроблено для того, аби захистити права футболістки.

Відео скандального епізоду:

Деякі джерела інформували, що футболіста перебуває у тісних стосунках із Рубіалесом, тому такий вчинок зі сторони президента міг бути просто жестом дружби між сторонами. Ба більше, на спільній світлині із Кубком світу Ермосо сама обійняла Луїса, проявивши ініціативу, проте Дженні ніяк не коментувала ситуацію та не стала на захист очільника.