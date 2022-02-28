ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та національні команди від усіх турнірів

ФІФА та УЄФА вирішили, що санкцій щодо російських клубів та команд буде замало. Відтепер росіяни будуть змагатися лише у своїх чемпіонатах в країні.

У ФІФА та УЄФА засудили російську агресію

У ФІФА спершу неоднозначно реагували на останні події в Україні. Там засуджували російську агресію, але не вдавалися до дій.

Читайте також Маліновський, Зінченко та інші футболісти перевели на армію понад 16 мільйонів гривень

Потім запровадили санкції, які позбавили Росії назви, гімну та прапора. Також у росіян відібрали можливість проводити домашні матчі. А вболівальникам з Росії заборонили відвідувати матчі.

Проте 28 лютого були прийняті більш рішучі міри. ФІФА та УЄФА вирішили, що всі російські команди, як клубні, так і національні, будуть відсторонені від участі турнірах.

Футбол повністю об’єднаний і в повній солідарності з усіма постраждалими в Україні. Обидва президенти сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову став вектором єдності та миру між людьми,

– йдеться у повідомленні.

Ще до рішення ФІФА збірна Польщі, Швеці та Чехії відмовилися грати проти Росії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Польська команда заявила, що в ніякому разі не вийде на гру проти російської збірної, навіть якщо їм зарахують технічну поразку.