ФІФА просять заборонити проводити матчі на стадіоні імені Шухевича у Тернополі

Джерело:сайт Центру Симона Візенталя
ФІФА просять втрутитися у присвоєння Центральному стадіону Тернополя імені Романа Шухевича. Відповідне звернення на адресу президента ФІФА відправив Центр Симона Візенталя.
Шимон Самуельс, директор Центру Симона Візенталя, звернувся у ФІФА з проханням відреагувати на присвоєння Центральному стадіону Тернополя імені Романа Шухевича.
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У листі президенту ФІФА Джанні Інфантіно лідера УПА Романа Шухевича названо нацистом.
"Мисливець на нацистів і історик Голокосту нашого Центру доктор Ефраїм Зурофф написав меру Тернополя протест проти перейменування стадіону на честь нацистського гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича, активного учасника масових вбивств євреїв і поляків під час Другої світової війни", – мовиться у листі.
Окрім того, доктор Ефраїм Зурофф запропонував, щоб "на стадіоні вшановували "українських праведників", які на свій страх і ризик захищали єврейських утікачів, яких розшукував для знищення Шухевич".
Шимон Самуельс закликав Джанні Інфантіно обговорити це питання на 71-му конгресі ФІФА, який відбудеться 21 травня в онлайн форматі.
Ми очікуємо, що ви настоїте на тому, щоб Українська асоціація футболу відмовила у проведенні матчів на цьому стадіоні, поки він не буде перейменований у дусі статуту ФІФА. ФІФА не повинна асоціюватися зі зловживанням футболом на службі ненависті. Перейменування Тернопільського стадіону на честь нацистського помічника масових вбивств заплямувало прекрасну гру,
– сказано у листі.
Сайт Центру Симона Візенталя повідомив, що Інфантіно відповів, пославшись на статтю 4 Статуту ФІФА "зайняти чітку позицію проти дискримінації будь-якого роду".Центр Симона Візенталя – це неурядова організація, діяльність якої спрямована на захист прав людини, боротьбу з тероризмом, антисемітизмом і вивчення Голокосту.