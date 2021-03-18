ФІФА просять заборонити проводити матчі на стадіоні імені Шухевича у Тернополі

ФІФА просять втрутитися у присвоєння Центральному стадіону Тернополя імені Романа Шухевича. Відповідне звернення на адресу президента ФІФА відправив Центр Симона Візенталя.

Меру Тернополя написали протест проти перейменування стадіону

Шимон Самуельс, директор Центру Симона Візенталя, звернувся у ФІФА з проханням відреагувати на присвоєння Центральному стадіону Тернополя імені Романа Шухевича.

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У листі президенту ФІФА Джанні Інфантіно лідера УПА Романа Шухевича названо нацистом.

"Мисливець на нацистів і історик Голокосту нашого Центру доктор Ефраїм Зурофф написав меру Тернополя протест проти перейменування стадіону на честь нацистського гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича, активного учасника масових вбивств євреїв і поляків під час Другої світової війни", – мовиться у листі.

Окрім того, доктор Ефраїм Зурофф запропонував, щоб "на стадіоні вшановували "українських праведників", які на свій страх і ризик захищали єврейських утікачів, яких розшукував для знищення Шухевич".

Перейменування стадіону на честь "нацистського помічника" заплямувало гру

Шимон Самуельс закликав Джанні Інфантіно обговорити це питання на 71-му конгресі ФІФА, який відбудеться 21 травня в онлайн форматі.

Ми очікуємо, що ви настоїте на тому, щоб Українська асоціація футболу відмовила у проведенні матчів на цьому стадіоні, поки він не буде перейменований у дусі статуту ФІФА. ФІФА не повинна асоціюватися зі зловживанням футболом на службі ненависті. Перейменування Тернопільського стадіону на честь нацистського помічника масових вбивств заплямувало прекрасну гру,

– сказано у листі.

Сайт Центру Симона Візенталя повідомив, що Інфантіно відповів, пославшись на статтю 4 Статуту ФІФА "зайняти чітку позицію проти дискримінації будь-якого роду".

Що відомо про перейменування стадіону в Тернополі

– це неурядова організація, діяльність якої спрямована на захист прав людини, боротьбу з тероризмом, антисемітизмом і вивчення Голокосту.Роман Шухевич – український політичний діяч, військовий та лідер УПА. Шухевич особисто не брав участі у вбивствах поляків. Також немає документальних свідчень, що він віддавав схожі накази.