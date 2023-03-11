Все через розгром від Ліверпуля: ФІФА пропонує ввести нове футбольне правило

Голова суддівського комітету ФІФА П'єрдуїджі Колінна запропонував вести нове правило. Ідея виникла у нього після нещодавнього матчу АПЛ.

Феєричний поєдинок між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед (7:0) вже і так став історичним, а тепер матч ще й може повпливати на футбольне майбутнє. Арбітри, можливо, більше не компенсуватимуть часу до поєдинків.

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Мирне правило

П'єрлуїджі Колінна вважає, що інколи у додатковому часі взагалі не має потреби. Голова суддівського комітету ФІФА вважає, що у матчі між "мерсисайдцями" та "червоними дияволами" компенсувати час не було сенсу, оскільки кінцевий результат матчу вже і так був відомий.

На цьому Колінна і хоче побудувати нове правило, згідно з яким, якщо між командами велика гольова різниця, то матч завершується без додаткового часу. Проте все має відбуватись ситуативно.

Можливо, у майбутньому ми матимемо правило, згідно з яким, якщо різниця між двома командами надто велика, додатковий час взагалі не дається. Але це потрібно чітко прописати у правилах. Це виглядає розумно, але лише тоді, коли це ні на що не впливає. Можна зрозуміти, коли в рядовій грі чемпіонату за рахунку 0:7 додатковий час не матиме жодних відчутних наслідків. Але в деяких змаганнях різниця м'ячів може бути вирішальною для кінцевого розподілу місць. Таким чином, навіть один забитий або не забитий гол може мати значення,

– вважає Колліна.

американському спорті є схоже за змістом "правило милосердя". Наприклад, в студентському бейсболі гра зупиняється, якщо одна команда здобула надто велику перевагу.

Раніше, головний тренер київського Динамо Мірча Луческу навпаки виступав за те, аби арбітри компенсували до матчів більше ігрового часу. Румунському фахівцю не подобається, що деякі команди відверто "сушать" гру.