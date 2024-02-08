У ФІФА запропонували жорстке покарання за прояви расизму: що загрожує командам
Джерело:RMC Sport
Команди , уболівальники яких винні в расистських образах або криках на стадіонах, можуть не обмежитися лиш одним штрафом. У ФІФА закликають до серйозніших покарань.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав до того, щоб присуджувати технічні поразки командам за прояви расизму. Про це він заявив виступаючи на конгресі УЄФА в Парижі.
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Як будуть карати команди за прояв расизму
"Нам доведеться взяти на себе відповідальність. Ми присуджуватимемо технічні поразки командам, замішаним у скандалах на расовому ґрунті.
Я також виступаю за дострокове припинення матчів у разі інцидентів, пов'язаних із расизмом. На цей час у світі багато розбіжностей. За останні кілька місяців ми стали свідками одразу кількох інцидентів, пов'язаних із расизмом, і ми повинні докласти всіх зусиль, щоб покласти їм край.
Ми маємо викорінити цю проблему. Дисциплінарними наслідками має стати дискваліфікація команди, також необхідно застосовувати кримінальні санкції та заборонити порушникам відвідувати стадіон", – сказав Інфантіно
Глава ФІФА хоче, щоб рішення було ухвалено якнайшвидше, в ідеалі – на найближчому конгресі організації, який відбудеться 17 травня в Бангкоку.
Подібні скандали
- Варто відзначити, що ще одним сталим об'єктом расової дискримінації є зірка Реала – Вінісіус Жуніор. Він постійно висуває це питання та з липня 2023 року очолює комітет ФІФА з боротьби з расизмом.
- Аналогічний скандал минулого року спалахнув у французькому клубі Орлеан. Там расизм мав системний характер, а його жертвами були гравці, які стали об'єктом принижень від свого тренера. У кінцевому результаті, останній втратив свою посаду.