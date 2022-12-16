Фінал Аргентина – Франція ЧС-2022 вперше обслуговуватиме польська бригада арбітрів

ФІФА визначила бригаду арбітрів, яка буде обслуговувати фінальний поєдинок ЧС-2022 між збірними Аргентини та Франції. Стартовий свисток арбітра пролунає 18 грудня о 17:00 за київським часом.

У неділю, 18 грудня, відбудеться фінальний поєдинок чемпіонату світу 2022 в Катарі, в якому зустрінуться збірні Аргентини та Франції. ФІФА призначила на головний поєдинок Мундіаля бригаду арбітрів з Польщі.

До теми Тренер Марокко порівняв Мбаппе з "Королем футболу" і зробив прогноз на фінал ЧС-2022

Головним арбітром матчу призначено Шимона Марциняка. Він стане першим в історії поляком, який буде судити фінальний поєдинок Мундіалю.

Марциняк вже провів два матчі на чемпіонаті світу в Катарі. На груповому етапі він судив поєдинок Франція – Данія (2:1), а також гру 1/8 фіналу між Аргентиною та Австралією (2:1). Тож польський арбітр прекрасно знайомий з обома суперниками у фіналі.

Польський арбітр має великий досвід обслуговування матчів Ліги чемпіонів. Також він судив три поєдинки Євро-2016.

Допомагатимуть Марциняку його співвітчизники – Томаш Лісткевич та Павло Сокольницький.

Бригада арбітрів на фінал ЧС-2022

Головний суддя: Шимон Марциняк

Асистенти арбітра: Томаш Лісткевич та Павло Сокольницький.

Арбітр VAR: Томаш Квятковський.

Цікаво, що батько Лісткевича був асистентом судді у фіналі чемпіонату світу 1990. Нагадаємо, що тоді перемогу святкувала збірна Німеччини, яка з мінімальним рахунком (1:0) перемогла Аргентину.

Фінал чемпіонату світу 2022 відбудеться 18 грудня у Катарі та розпочнеться о 17:00 за київським часом. У вирішальному поєдинку Мундіалю зустрінуться збірні Аргентини та Франції.