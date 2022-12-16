Фінал Аргентина – Франція ЧС-2022 вперше обслуговуватиме польська бригада арбітрів
ФІФА визначила бригаду арбітрів, яка буде обслуговувати фінальний поєдинок ЧС-2022 між збірними Аргентини та Франції. Стартовий свисток арбітра пролунає 18 грудня о 17:00 за київським часом.
У неділю, 18 грудня, відбудеться фінальний поєдинок чемпіонату світу 2022 в Катарі, в якому зустрінуться збірні Аргентини та Франції. ФІФА призначила на головний поєдинок Мундіаля бригаду арбітрів з Польщі.
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Головним арбітром матчу призначено Шимона Марциняка. Він стане першим в історії поляком, який буде судити фінальний поєдинок Мундіалю.
Марциняк вже провів два матчі на чемпіонаті світу в Катарі. На груповому етапі він судив поєдинок Франція – Данія (2:1), а також гру 1/8 фіналу між Аргентиною та Австралією (2:1). Тож польський арбітр прекрасно знайомий з обома суперниками у фіналі.
Польський арбітр має великий досвід обслуговування матчів Ліги чемпіонів. Також він судив три поєдинки Євро-2016.
Допомагатимуть Марциняку його співвітчизники – Томаш Лісткевич та Павло Сокольницький.
Бригада арбітрів на фінал ЧС-2022
- Головний суддя: Шимон Марциняк
- Асистенти арбітра: Томаш Лісткевич та Павло Сокольницький.
- Арбітр VAR: Томаш Квятковський.
Цікаво, що батько Лісткевича був асистентом судді у фіналі чемпіонату світу 1990. Нагадаємо, що тоді перемогу святкувала збірна Німеччини, яка з мінімальним рахунком (1:0) перемогла Аргентину.Важливо! Фінал чемпіонату світу 2022 відбудеться 18 грудня у Катарі та розпочнеться о 17:00 за київським часом. У вирішальному поєдинку Мундіалю зустрінуться збірні Аргентини та Франції.