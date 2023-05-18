Новий бренд на роки: ФІФА офіційно презентувала логотип та слоган чемпіонату світу-2026 – відео

Ще не встигли вгамуватися емоції після неповторного чемпіонату світу в Катарі, як розгорнулася кампанія наступного Мундіалю. ЧС-2026 прийматимуть одразу три країни: США, Канада та Мексика.

У середу, 17 травня, в Лос-Анджелесі відбулася урочиста презентація офіційного логотипа чемпіонату світу 2026. На церемонію були запрошені легенди футболу та спеціальні гості.

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Нові символи ЧС-2026

Вперше в історії зображення логотипа поєднує трофей і рік проведення турніру. Таким чином, дизайнери відобразили унікальність кожного господаря ЧС, одночасно створивши бренд на довгі роки.

Логотип ЧС-2026 / twitter.com/FIFAWorldCup

Президент ФІФА Джанні Інфантіно також представив офіційний слоган ЧС-2026 "WE ARE 26" (Ми – 26). Саме під гаслом об'єднання відбудеться майбутній Мундіаль.

Футбол об'єднує світ і також має об'єднати покоління у світі, який, здається, дедалі більше поділяється. Нам потрібні приводи для об'єднання людей, і ми справді віримо, що чемпіонат світу з футболу 2026 року об'єднає їх. Ми - 26!

– заявив Інфантіно.

Відео: Інфантіно та Роналдо представили новий логотип

Зазначимо, що ЧС-2026 стане найбільшим в історії. За головний трофей змагатимуться 48 збірних, а не 32. Крім того, вперше Мундіаль прийматимуть три країни: США, Канада та Мексика. Матчі турніру відбудуться у 16 містах цих країн.