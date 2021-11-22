ФІФА назвала претендентів на звання найкращого футболіста 2021 року
Джерело:ФІФА
ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала імена претендентів на нагороду найкращому футболісту у 2021 році. У списку 11 гравців.
Традиційно під час нагородження The Best FIFA Football Awards є шість номінацій – по три для чоловічого та жіночого футболу – найкращий гравець, воротар та тренер команди.
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Хто претендує на нагороду серед чоловіків
На нагороду найкращому футболісту претендують 11 гравців. Всі вони півзахисники або нападники – жодного захисника чи воротаря.
- Ерлінг Голанд (Норвегія, Боруссія (Дортмунд)
- Карім Бензема (Франція, Реал)
- Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті)
- Жоржиньо (Італія, Челсі)
- Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ)
- Роберт Левандовський (Польща, Баварія)
- Кріштіану Роналду (Португалія, Ювентус / Манчестер Юнайтед)
- Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона / ПСЖ)
- Неймар (Бразилія, ПСЖ)
- Н'Голо Канте (Франція, Челсі)
- Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль)
На нагороду найкращого воротаря претендує п'ятеро голкіперів:
- Аліссон Беккер (Бразилія, Ліверпуль)
- Джанлуїджі Доннарумма (Італія, Мілан / ПСЖ)
- Едуар Менді (Сенегал, Челсі)
- Мануель Нойер (Німеччина, Баварія)
- Каспер Шмейхель (Данія, Лестер)
Натомість на звання найкращого наставника чоловічої команди одразу семеро претендентів:
- Антоніо Конте (Інтер / Тоттенхем)
- Гансі Флік (Баварія / збірна Німеччини)
- Pep Guardiola (Манчестер Сіті)
- Роберто Манчіні (збірна Італії)
- Ліонель Себастіян Скалоні (збірна Аргентини)
- Дієго Сімене (Атлетіко)
- Томас Тухель (Челсі)
Де можна проголосувати
10 грудня розпочнеться голосування в кожній з номінацій. Віддати свій голос можна буде на сайті ФІФА
Нагородження переможців відбудеться 17 січня 2022 року.