ФІФА назвала претендентів на звання найкращого футболіста 2021 року

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала імена претендентів на нагороду найкращому футболісту у 2021 році. У списку 11 гравців.

Традиційно під час нагородження The Best FIFA Football Awards є шість номінацій – по три для чоловічого та жіночого футболу – найкращий гравець, воротар та тренер команди.

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Хто претендує на нагороду серед чоловіків

На нагороду найкращому футболісту претендують 11 гравців. Всі вони півзахисники або нападники – жодного захисника чи воротаря.

Ерлінг Голанд (Норвегія, Боруссія (Дортмунд)

Карім Бензема (Франція, Реал)

Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті)

Жоржиньо (Італія, Челсі)

Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ)

Роберт Левандовський (Польща, Баварія)

Кріштіану Роналду (Португалія, Ювентус / Манчестер Юнайтед)

Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона / ПСЖ)

Неймар (Бразилія, ПСЖ)

Н'Голо Канте (Франція, Челсі)

Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль)

На нагороду найкращого воротаря претендує п'ятеро голкіперів:

Аліссон Беккер (Бразилія, Ліверпуль)

Джанлуїджі Доннарумма (Італія, Мілан / ПСЖ)

Едуар Менді (Сенегал, Челсі)

Мануель Нойер (Німеччина, Баварія)

Каспер Шмейхель (Данія, Лестер)

Натомість на звання найкращого наставника чоловічої команди одразу семеро претендентів:

Антоніо Конте (Інтер / Тоттенхем)

Гансі Флік (Баварія / збірна Німеччини)

Pep Guardiola (Манчестер Сіті)

Роберто Манчіні (збірна Італії)

Ліонель Себастіян Скалоні (збірна Аргентини)

Дієго Сімене (Атлетіко)

Томас Тухель (Челсі)

Де можна проголосувати

10 грудня розпочнеться голосування в кожній з номінацій. Віддати свій голос можна буде на сайті ФІФА

Нагородження переможців відбудеться 17 січня 2022 року.