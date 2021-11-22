ФІФА назвала претендентів на звання найкращого футболіста 2021 року

22 листопада 2021 , 21:35
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Джерело:

ФІФА

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала імена претендентів на нагороду найкращому футболісту у 2021 році. У списку 11 гравців.

Традиційно під час нагородження The Best FIFA Football Awards є шість номінацій – по три для чоловічого та жіночого футболу – найкращий гравець, воротар та тренер команди.

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Хто претендує на нагороду серед чоловіків

На нагороду найкращому футболісту претендують 11 гравців. Всі вони півзахисники або нападники – жодного захисника чи воротаря.

  • Ерлінг Голанд (Норвегія, Боруссія (Дортмунд)
  • Карім Бензема (Франція, Реал)
  • Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті)
  • Жоржиньо (Італія, Челсі)
  • Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ)
  • Роберт Левандовський (Польща, Баварія)
  • Кріштіану Роналду (Португалія, Ювентус / Манчестер Юнайтед)
  • Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона / ПСЖ)
  • Неймар (Бразилія, ПСЖ)
  • Н'Голо Канте (Франція, Челсі)
  • Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль)

На нагороду найкращого воротаря претендує п'ятеро голкіперів:

  • Аліссон Беккер (Бразилія, Ліверпуль)
  • Джанлуїджі Доннарумма (Італія, Мілан / ПСЖ)
  • Едуар Менді (Сенегал, Челсі)
  • Мануель Нойер (Німеччина, Баварія)
  • Каспер Шмейхель (Данія, Лестер)

Натомість на звання найкращого наставника чоловічої команди одразу семеро претендентів:

  • Антоніо Конте (Інтер / Тоттенхем)
  • Гансі Флік (Баварія / збірна Німеччини)
  • Pep Guardiola (Манчестер Сіті)
  • Роберто Манчіні (збірна Італії)
  • Ліонель Себастіян Скалоні (збірна Аргентини)
  • Дієго Сімене (Атлетіко)
  • Томас Тухель (Челсі)

Де можна проголосувати

10 грудня розпочнеться голосування в кожній з номінацій. Віддати свій голос можна буде на сайті ФІФА

Нагородження переможців відбудеться 17 січня 2022 року.

Автор: Ігор Саджениця