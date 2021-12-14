ФІФА назвала імена 23 претендентів на потрапляння до символічної збірної світу

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) спільно з Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) оголосила список із 23 гравців, які є кандидатами до символічної збірної світу за підсумками 2021 року.

За підсумками голосування професійних футболістів буде складено збірну з 11 найкращих футболістів 2021 року. У підсумковий рейтинг потрапили 23 футболісти.

До слова Усик, Беленюк та Білодід потрапили у рейтинг топ-100 найвпливовіших українців

Воротарі: Алісон, Джанлуїджі Доннарумма, Едуар Менді;

Алісон, Джанлуїджі Доннарумма, Едуар Менді; Захисники: Давід Алаба, Жорді Альба, Трент Александер Арнольд, Дані Алвес, Леонардо Бонуччі, Рубен Діаш;

Давід Алаба, Жорді Альба, Трент Александер Арнольд, Дані Алвес, Леонардо Бонуччі, Рубен Діаш; Півзахисники: Серхіо Бускетс, Кевін Де Брюйне, Бруну Фернандеш, Френкі де Йонг, Жоржіньо, Н'Голо Канте;

Серхіо Бускетс, Кевін Де Брюйне, Бруну Фернандеш, Френкі де Йонг, Жоржіньо, Н'Голо Канте; Нападники: Карім Бензема, Кріштіану Роналду, Ерлінг Голанд, Роберт Левандовський, Ромелу Лукаку, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Неймар.

Коли відбудеться нагородження

Переможців буде оголошено 17 січня 2022 року на церемонії вручення нагород ФІФА. На цьому ж заході відбудеться вручення нагороди найкращому гравцю року.

Минулого року найкращим був обраний польський нападник Баварії Роберт Левандовський, який нещодавно програв Мессі гонку за "Золотий м'яч".