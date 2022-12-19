Заборонений поцілунок: ФІФА грубо порушила власні правила на фіналі ЧС

ФІФА знехтувала власними правила під час святкування збірної Аргентини перемоги на ЧС-2022. Кубок світу поцілувала стороння людина – відомий кухар Солт Бей.

Відомий кухар Солт Бей не просто взяв Кубок світу в руки, але ще й поцілував його. Це грубе порушення правил, оскільки регламент ФІФА суворо забороняє торкатися до трофею сторонній людині.

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ФІФА вирішила прикрити очі на правила, які самі ж встановлювали. Світова організація, як завжди, вирішила діяти за подвійними стандартами. У регламенті ФІФА зазначається: "Будучи одним із найвідоміших спортивних символів у світі та безцінною іконою (мова йде про Кубок світу), до оригінального трофею може торкатися і тримати в руках лише обрана група людей, включаючи колишніх переможців чемпіонатів світу та голів держав".

Нагадаємо, що ФІФА відмовила офісу президента України у демонстрації відеозапису, де Володимир Зеленський звертається до світу з посланням миру, перед фіналом ЧС-2022 між збірними Аргентини та Франції. Світова органцізація назвала себе аполітичною.



