Фейсбук Маліновського ледь не заблокували через чисельні скарги на фото з написом "Ні війні"

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став справжнім героєм своєї команди стикового матчу Ліги Європи за вихід в 1/8 фіналу. Футболіст відзначився на 67-й і 69-й хвилині матчу проти Олімпіакоса.

Проте протест Маліновського під час матчу проти Олімпіакоса сподобався не всім. Схоже, що його сторінку у фейсбуці атакували росіяни.

До слова Маліновський оформив дубль у Лізі Європи та показав футболку на підтримку України: фото

Він повідомив, що повідомив, що фейсбук міг заблокувати його сторінку через скарги користувачів на його фото профілю у футболці з написом "Ні війні в Україні".

Майже не втратив доступ до цієї сторінки через сотні повідомлень про спам та пропаганду на фото профілю.

Ну, не люблять вони правду, але приховувати нічого. Ми не здамося,

– написав Маліновський.

Після одного з голів у матчі проти Олімпіакоса Руслан підняв футболку, а на майці було написано "Ні війні в Україні".