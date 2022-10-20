Голкіпер у Португалії забив гол через усе поле, а через хвилину зганьбився: курйозне відео

Матч другої ліги Португалії між Фейренсе та Морейренсе запам'ятався двома курйозними голами. Воротар господарів Артур за дві хвилини став героєм та перетворився у невдаху матчу.

Вже на 9-й хвилині завдяки голу Сілви рахунок у матчі став 0:1. Господарі зрівняли рахунок на табло аж через годину, пише 24 канал.

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Рідкісний гол голкіпера

Нічого не віщувало біди для гостей, як гол прилетів аж від голкіпера Фейренсе. 23-річний Артур сильно та далеко вибив із власного штрафного майданчика. М'яч перед штрафним Морейренсе вдарився об газон, збільшив швидкість польоту та залетів за комірець воротарю гостей Кевіна.

Господарі надемоційно відсвяткували гол свого бразильського стража воріт.

Однак вже через хвилину Артур став справжнім невдахою моменту. Воротар Фейренсе невдало парирував дальній постріл. Замість відбити у бік від воріт Артур перевів м'яч до лінії своїх володінь. Педро випередив опікуна та першим на м'ячі відправив його у сітку воріт забивного Артура.

Артур за 3 зіграні матчі пропустив 3 голи, а в одній зустрічі залишив свої володіння "на замку". За португальське Фейренсе воротар виступає з початку липня 2021-го.

Відеоогляд матчу – за посиланням . Гол воротаря Артура у відео з 3:08)

У підсумку – 1:2, Артур не врятував Фейренсе від поразки.