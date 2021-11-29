Феєричний розгром: Україна перемогла Північну Македонію у відборі на баскетбольний ЧС-2023

Збірна України зіграла другий матч у відборі на Кубок світу 2023 з баскетболу. В Києві наша команда обіграла збірну Північної Македонії.

Важкий старт, вдалий кінець

Українці програли стартове вкидання, а за ним і першу атаку – гості вийшли вперед. А після цього збільшили одразу відрив у +5.

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Натомість Пустовий та компанія дещо важко входили в гру. Хоча ще у першій чверті змогли зрівняти рахунок. Та після цього пропустили +6 від суперників і на першу перерву пішли, поступаючись у рахунку.

У другій чверті рахунок знову став рівним, і знову ривок від македонців – цього разу +7. Однак до великої перерви "синьо-жовтим" дещо вдалося скоротити відставання – 30:34.

А вже в третій чверті наша команда взяла гру під свій контроль. І почала нарощувати відрив.

Провальним для македонців стала четверта чверть. Українці довели різницю в рахунку до двозначної. Та й загалом набрали 29 очок, проти 14 очок, які набрали гості.

Фінальна сирена зафіксувала більш ніж впевнену перевагу збірної України 78:61.

Україна – Північна Македонія 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14)

Найкращим у складі збірної України став Артем Пустовий. Центровий в цьому матчі набрав 18 очок та зробив 5 підбирань. Хороший кидок в цьому матчі показав Олександр Липовий – захисник закинув чотири з шести триочкових. У Дениса Лукашова – три з шести влучних дальніх кидків.

Наступні матчі кваліфікації Україна проведе вже у 2022 році – 24 лютого проти Іспанії на виїзді. А 27 лютого прийме піренейців вже в Україні. В липні наша команда зіграє проти Грузії (1 липня вдома) та Північної Македонії (4 липня на виїзді).

У третій раунд змагань вийдуть три з чотирьох команд.