Феєнорд нокаутував Шахтар в Роттердамі – відео гольової феєрії "червоно-чорних"
Донецький Шахтар за всіма показниками поступився нідерландському Феєнорду. Як результат – в другому таймі господарі поля забили ще чотири голи у ворота Трубіна.
Підопічні Йовічевіча зазнали фіаско (1:7) у другому матчі протистояння з Феєнордом. Нідерландська команда безжально реалізувала свої можливості біля воріт Трубіна.
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Вже в дебюті зустрічі завдяки індивідуальній майстерності форвард Феєнорда Сантьяго Хіменес відкрив рахунок у матчі. Далі настала черга турецького хава Оркуна Кекчю, який оформив дубль. Але це був лише початок розгрому.
На 49-й хвилині матчу рахунок став 4:0 на користь "червоно-чорних". Вінгер Феєнорда Уссама Ідріссі красивим обвідним ударом поцілив у правий нижній кут воріт.
Відео першого голу Ідріссі
А вже за 10 хвилин потому марокканець оформив дубль.
Відео другого голу Ідріссі
Протягом двох хвилин гравці Феєнорду відправили Шахтар у нокдаун. Спочатку Алірез красивим ударом закрутив м'яч у нижній кут воріт. А Данілу забив сьомий гол у ворота Трубіна.
Відео голу Аліреза
Відео голу Данілу
За сумою двох матчів Шахтар покинув Лігу Європи й тепер зосередиться на чемпіонаті України.