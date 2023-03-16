Феєнорд – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Донецький Шахтар матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорду проведе в четвер, 16 березня. Гра відбудеться в Роттердамі, а сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Шахтар та Феєнорд у 2017 році зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів. І тоді в обох матчах перемогу здобули саме "гірники". У 2023 році команди вже зустрілися в 1/8 фіналу Ліги Європи. І перший матч переможця не виявив – нічия 1:1.

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Тож 16 березня обидва клуби визначать, хто з них продовжить боротьбу за трофей та вийде у чвертьфінал Ліги Європи.

Кожну команду задовольнить перемога в основний час. Якщо ж після 90 зіграних хвилин буде нічийний результат, то на команди очікуватиме додатковий час, а за потреби – і серія пенальті.

Матч Феєнорд – Шахтар розпочнеться о 19:45.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Феєнорд – Шахтар.

Феєнорд – Шахтар онлайн-трансляція