Фанати Феєнорда закидали команду суперника пакетами з сечею під час матчу Ліги Європи
Джерело:Football Italia
Феєнорд та Лаціо 3 листопада зіграли в останньому 6-му турі групового раунду Ліги Європи. Господарі мінімально обіграли "орлів" 1:0.
Єдиний та переможний гол у складі нідерландського клубу забив Сантьяго Хіменес. Поєдинок гості з Італії догравали у меншості. Вилучення отримав 17-річний Лука Ромеро.
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Саррі: Зрозуміло, що це дратує
Після зустрічі головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі пожалівся на диких уболівальників суперника. Фанати Феєнорда кидали у запасних гравців італійської команди пакети з сечею.
З трибун на лаву запасних кидали пакетики з сечею. Зрозуміло, що це дратує,
– заявив Саррі.
Таким витівкам уболівальників не місце у футболі.
Наставник "орлів" не захотів коментувати дії рефері, але тонко натякнув, що залишився незадоволений суддівством.
"Ігрові моменти? Я навіть не хочу починати з рефері. Один футболіст 7 чи 8 разів фолив ззаду проти наших гравців, але жовті роздали майже всій нашій команді. А коли нам забили гол, то гравці Феєнорда двічі порушили правила. Спочатку сфолили на Маттео Канчельєрі прямо поруч зі мною, а потім Патріка штовхнули в спину. Очікував, що арбітр як мінімум перегляне VAR", – розповів тренер Лаціо.
- Феєнорд завдяки перемозі 1:0 став переможцем групи "F". Цікаво, що одразу три команди у групі (Феєнорд, Мідтьюлланн та Лаціо) мають у своєму активі по 8 очок. Колишній клуб Артема Довбика разом із Феєнордом пробився у плей-офф Ліги Європи.
- Натомість Лаціо змушений задовольнятись лише Лігою конференцій. Невдахою групи став Штурм.