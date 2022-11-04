Фанати Феєнорда закидали команду суперника пакетами з сечею під час матчу Ліги Європи

Феєнорд та Лаціо 3 листопада зіграли в останньому 6-му турі групового раунду Ліги Європи. Господарі мінімально обіграли "орлів" 1:0.

Єдиний та переможний гол у складі нідерландського клубу забив Сантьяго Хіменес. Поєдинок гості з Італії догравали у меншості. Вилучення отримав 17-річний Лука Ромеро.

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Саррі: Зрозуміло, що це дратує

Після зустрічі головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі пожалівся на диких уболівальників суперника. Фанати Феєнорда кидали у запасних гравців італійської команди пакети з сечею.

З трибун на лаву запасних кидали пакетики з сечею. Зрозуміло, що це дратує,

– заявив Саррі.

Таким витівкам уболівальників не місце у футболі.

Наставник "орлів" не захотів коментувати дії рефері, але тонко натякнув, що залишився незадоволений суддівством.

"Ігрові моменти? Я навіть не хочу починати з рефері. Один футболіст 7 чи 8 разів фолив ззаду проти наших гравців, але жовті роздали майже всій нашій команді. А коли нам забили гол, то гравці Феєнорда двічі порушили правила. Спочатку сфолили на Маттео Канчельєрі прямо поруч зі мною, а потім Патріка штовхнули в спину. Очікував, що арбітр як мінімум перегляне VAR", – розповів тренер Лаціо.