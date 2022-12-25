У Росії юних спортсменів нагородили медалями з нацистською символікою: шокуюче фото

У Росії продовжують вражати своїми безглуздими вчинками. 25 грудня у Москві відбувся дитячий фестиваль із кіокушинкай.

Участь у фестивалі взяли юні спортсмени віком від 10 до 15 років. Усі учасники змагань отримали дивні пропагандистські нагороди.

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Божевільний вчинок росіян

На медалях помітили написи з символами "Z" та "V", якими росіяни позначають військову техніку, яку використовують у війні проти України. Цей вчинок організаторів фестивалю доводить, що спорт – це частина великої політики, і ніякого твердження "спорт внє палітікі" немає права на існування.

На передній стороні нагороди написано: "Борись ZаРосію, Батьківщину, Vразом. Перемога буде за нами".

На зворотній стороні зазначено, з якого матеріалу зроблена нагорода. Але ця версія вкотре доводить, що у росіян настільки сильно промиті мізки, що їх вже нічого не виправить.

25.12.2022. Медаль виготовлена ковалями Донецька з осколків НАТОвських боєприпасів, якими ф**исти обстрілюють мирне населення міст Росії. Будемо жити!,

– написано на нагороді учасників фестиваль.



Дитячі нагороди на фестивалі у Росії з кіокушинкай / Фото з телеграм-каналу "Осторожно, Москва"

Цікаво, що організатори фестивалю зауважили, що призери змагань будуть нагороджені традиційними нагородами, а ці начебто з "НАТОвських боєприпасів" отримають усі учасники.

Це вже далеко не вперше, коли росіяни відзначаються своїми нацистськими жестами. То у них спортсмени на формі носять свастику, то кидають "зіги", то пропагандують вислів "спорт внє палітікі", хоча самі підтримують війну проти України.