Ферстаппен здобув перемогу на гран-прі Мехіко та наблизився до титулу чемпіона світу

У Мексиці відбувся 18-й етап Формули-1 – гран-прі Мехіко. Впевнену перемогу в гонці здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен та зміцнив лідерство у боротьбі за чемпіонство.

Пілоти Mercedes попри прогнози експертів випередили обох гонщиків Red Bull у кваліфікації та стартували з першого ряду в гонці.

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На перших позиціях розмістилися всі троє конкурентів за титул чемпіона світу – Валттері Боттас, Льюїс Хемілтон та Макс Ферстаппен. Що цікаво, Хемілтон і Ферстаппен стартували поряд у другій гонці поспіль.

Гострий початок гонки

Старт гонки виявився феноменальним: Фертсаппен вийшов у лідери, обійшовши Боттаса та Хемілтона, які блокували пілота Red Bull. У першому повороті Даніель Ріккардо підрізав Боттаса, якого розвернуло.



Ріккардо підрізав Боттаса / Фото twitter.com/F1

Це спричинило аварії позаду пелотону, через які зійшли Юкі Цунода та Мік Шумахер. Обидва пілоти зіштовхнулися з Естебаном Оконом. На першому ж колі на трасу виїхав автомобіль безпеки.

Гонка була відновлена на 4-у колі: Ферстаппен втримав перевагу над Хемілтоном та Серхіо Пересом. Свої позиції зберегли П'єр Гаслі та Шарль Леклер. Натомість Карлос Сайнс пройшов Антоніо Джовінацці в боротьбі за 6-у сходинку.

Боттас намагався помститися Ріккардо за зіткнення на старті гонки. Пілоти вели відчайдушну боротьбу за 11-е місце, але Боттас ніяк не міг пройти Даніеля.



Боротьба Боттаса та Ріккардо / Фото twitter.com/F1

Цій боротьбі практично настав кінець на 42-у колі, коли Боттасу затягнули піт-стоп. Механіки не могли зняти ліве переднє колесо на Mercedes фіна.

Стратегічна битва Red Bull та Mercedes

Після 25-го кола, коли за прогнозами настало вікно для піт-стопів, Перес почав під'їжджати до Хемілтона. Це створювало загрозу для Хемілтона втратити позицію після піт-стопу. Водночас Ферстаппен випереджав Льюїса майже на 9 секунд.

На 30-у колі у Mercedes вирішили зробити "андеркат" Пересу та покликали Хемілтона в бокси. У підсумку Льюїс виїхав у трафіку між двома пілотами Ferrari.

Ферстаппен заїхав у бокси на 34-у колі та повернувся другим. Це дозволило Пересу лідирувати на домашньому гран-прі під шалені овації трибун. Він став першим мексиканцем, який лідирував на домашньому гран-прі.

На 41-у колі Перес побував у боксах та повернувся з відставанням від Хемілтона у понад 9 секунд. Проте в Чеко була більш свіжа гума й він стрімко почав наздоганяти Хемілтона.

За 10 кіл до кінця гонки Перес був на хвості в Хемілтона й вперше використав систему DRS. Та після декількох невдалих спроб мексиканець почав відставати. У підсумку Хемілтон зберіг другу сходинку.

Результати гонки (залікова зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

3. Серхіо Перес (Red Bull)

4. П'єр Гаслі (Alpha Tauri)

5. Шарль Леклер (Ferrari)

6. Карлос Сайнс (Ferrari)

7. Себастьян Феттель (Aston Martin)

8. Кімі Ряйкконен (Alfa Romeo)

9. Фернандо Алонсо (Alpine)

10. Ландо Норріс (McLaren)

Ситуація у заліку пілотів та Кубку Конструкторів

До завершення сезону залишилося всього 4 етапи:

гран-прі Бразилії (12 – 14 листопада);

гран-прі Катару (19 – 21 листопада);

гран-прі Саудівської Аравії (3 – 5 грудня);

Гран-прі Абу-Дабі (10 – 12 грудня).

Завдяки перемозі Ферстаппен набрав 312,5 очок і в боротьбі за чемпіонств на 19 балів випереджає Хемілтона (293,5).

Після цієї гонки з боротьби за чемпіонство остаточно вибув Боттас. Долю титулу розіграють Ферстаппен та Хемілтон.

У Кубку конструкторів Red Bull зумів наблизитися до Mercedes. Австрійська команда набрала 477,5 очок проти 478,5 у Mercedes.

Після гран-прі Мехіко на третє місце у Кубку конструкторів вийшла команда Ferrari. "Скудерія" у Мехіко набрала 18 очок та потіснила команду McLaren, яка завдяки Ландо Норрісу набрала тільки один бал.