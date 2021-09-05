Ферстаппен впевнено виграв гран-прі Нідерландів, Перес здійснив шалений прорив в очки

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен став переможцем гран-прі Нідерландів Формули-1 сезону-2021. Гонка у Нідерландах на трасі Зандворт відбулася уперше за 31 рік.

Ферстаппен виграв історичне гран-прі

Початок гонки виявився досить прогнозованим: Макс Ферстаппен вдало стартував та почав відриватися від обох болідів Mercedes. Найбільше відіграв Фернандо Алонсо, який підійнявся на 2 позиції. Натомість аж на 3 сходинки опустився Антоніо Джовінацці.

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Першим серед лідерів на піт-стоп заїхав Льюїс Хемілтон: британець побував у боксах на 21 колі. Відразу після Льюїса по нову гуму заїхав і Ферстаппен.

Завдяки піт-стопу Хемілтон відіграв декілька секунд. Проте Льюїса чекали ще одна зупинка, коли Ферстаппен мав їхати тільки з однією зупинкою.

До 28 кола Серхіо Перес вже був на 11 місці: пілот Red Beull стартував у гонці з піт-лейн.

Валттері Боттас, який утримував лідерство після піт-стопів конкурентів, втратив його на 31 колі. Спершу Ферстаппен легко пройшов фіна, після чого Валттері пропустив і Хемілтона.

На 38 колі ледь палиці в колеса команді Mercedes не вставив Себастьян Феттель. Німець намагався пройти суперника, проте його розвернуло. У німця ледь не влетів Боттас, який вчасно загальмував та об'їхав суперника.

На 40 колі Хемілтон побував у боксах вдруге та виїхав у шалений трафік. Red Bull відразу відповів піт-стопом на наступному колі й Ферстаппен залишився лідером гонки. Окрім того, Макс збільшив перевагу.

Льюїс Хемілтон тривалий час жалівся своїй команді на гуму й помилкову стратегію, але на 55 колі наблизився до Макса на півтори секунди. Водночас Перес у боротьбі за 10 сходинку впевнено пройшов Даніеля Ріккардо.

На жаль, контактної боротьби серед групи лідерів не було. Тільки за 7 кіл до кінця гонки Фернандо Алонсо влаштував битву з Карлосом Сайнсом за 6 місце, а Перес намагався забрати 9 сходинку в Ландо Норріса.

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У боротьбі двох іспанців перемогу здобув Алонсо та вийшов на 6 сходинку. Останній обгін у гонці зробив нестримний Перес, який завоював 8 місце.

На 71 колі Валттері Боттас попри попередження команди продемонстрував найкраще коло. Хемілтон навмисно заїхав по нову гуму, щоб відібрати один бал у свого партнера. Льюїсу таки вдалося найшвидше проїхати коло.

Результати гонки (залікова зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

3. Валттері Боттас (Mercedes)

4. П'єр Гаслі (Alpha Tauri)

5. Шарль Леклер (Ferrari)

6. Фернандо Алонсо (Alpine)

7. Карлос Сайнс (Ferrari)

8. Серхіо Перес (Red Bull)

9. Естебан Окон (Alpine)

10. Ландо Норріс (McLaren)