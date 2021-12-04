Ферстаппен розбив болід в останньому повороті кваліфікації гран-прі Саудівської Аравії

На гран-прі Саудівської Аравії Макс Ферстаппен може вперше оформити чемпіонство у Формулі-1. Але для цього йому слід випередити Льюїса Хемілтона. Та саме пілот Mercedes буде стартувати першим.

Фатальна аварія

Це дебютне гран-прі Формули-1 у Саудівській Аравії. Відбудеться воно на міській трасі в Джидді на узбережжі Червоного моря.

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В суботу, 4 грудня, тут відбулася традиційна кваліфікація. Боротьбу за поул-позишн традиційно вели Ферстаппен та Хемілтон. Останній скаржився на погане щеплення боліда з трасою. Тим не менше, показав час 1:27.511.

У той час на трасі ще перебував Ферстаппен. І він випереджав суперника, показуючи кращий час. І був близьким до того, щоб здобути поул. Але в останньому повороті не впорався з керуванням та вдарився у відбійник, пошкодивши задню праву підвіску.

Відтак його час у кваліфікації – лише третій. І саме з третього місця він стартуватиме, за умови, що ремонт його боліду не вимагатиме змін, які можуть призвести до втрати позицій.

Що треба Ферстаппену, щоб стати чемпіоном

Ферстаппен може оформити чемпіонство у Формулі-1 на гран-прі Саудівської Аравії за умови, що він:

фінішує першим та показує найшвидше коло – Хемілтон фінішує шостим чи нижче

фінішує першим – Хемілтон фінішує сьомим чи нижче

фінішує другим та показує найшвидше коло – Хемілтон фінішує десятим чи нижче

фінішує другим – Хемілтон не фінішує в очковій зоні

Гран-прі Саудівської Аравії – передостаннє в цьому сезоні. 10 – 12 грудня фінішує сезон в Абу-Дабі.