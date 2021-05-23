Ферстаппен переміг на гран-прі Монако, Хемілтон лише сьомий

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен здобув перемогу на гран-прі Монако. Завдяки цій перемозі він зумів піднятися на перше місце в заліку пілотів. А його команда – в лідери кубка конструкторів.

Напередодні Ферстаппен показав лише другий час під час кваліфікації. Поул-позишн здобув пілот Ferrari Шарль Леклер. Але стартувати йому так і не вдалося.

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Це вперше монегаск здобув поул на домашньому гран-прі. Але бодай стартувати Леклеру не вдалося. Ще під час кваліфікації він розбив свій автомобіль. Було побоювання, що не все гаразд з коробкою передач. Але у Ferrari вирішили не замінювати її (адже тоді гонщик би втратив п'ять позицій на старті та розпочинав би гонку лише шостим). Та після прогрівочного кола на гонці Леклер таки відправився в бокси – техніка таки була пошкоджена.

Леклер продовжив свої невдалі виступи на домашньому гран-прі у Формулі-1. З 2018 році йому жодного разу не вдалося тут фінішувати.

Тож перше місце на стартовій решітці було порожнім. На другому був Ферстаппен. Далі за ним розмістилися Валттері Боттас (Mercedes) та Карлос Сайнс (Ferrari), з третього рядка – Ландо Норріс (McLaren) та П'єр Гаслі (AlphaTauri). Льюїс Хемілтон стартував лише сьомим.

Сама гонка не відзначилася обгонами. Тож чи не єдина можливість для пілотів випередити суперника був піт-стоп. Саме тоді Хемілтон і втрати водну позицію, скотившись на сьоме місце. вдруге він відправився в бокси вже наприкінці гонки, щоб показати найкращий час кола. І це йому вдалося – 1:12.909 тепер новий рекорд гран-прі Монако.

Ще одним гонщиком, який зійшов у цій гонці, став Боттас. Коли він заїхав в бокси, то механіки не змогли зняти колесо. Виявилося, одна з гайок прикипіла, і впоратися з нею не вдалося.

Результати гран-прі Монако

Ферстаппен, Red Bull Сайнс, Ferrari Норріс, McLaren Перес, Red Bull Феттель, Aston Martin Гаслі, AlphaTauri Хемілтон, Mercedes Стролл, Aston Martin Окон, Alpine Джовінацці, Alfa Romeo Райкконен, Alfa Romeo Ріккардо, McLaren Алонсо, Alpine Расселл, Williams Латіфі, Williams Цунода, AlphaTauri Мазепін, Haas Шумахер, Haas

Перемога Ферстаппена дозволила йому вийти на перше місце в заліку пілотів. Він набрав 105 очок. І обійшов Хемілтона, в якого 101 бал. Для Ферстаппена це друга перемога в сезоні. І лише 12 – в кар'єрі в Формулі-1.

Другим фінішував Сайнс. Це перший подіум для іспанського гонщика за Ferrari. Третім фінішну лінію перетнув Норріс. набрані очки дозволили йому піднятися на третє місце в заліку пілотів.

На перше місце в кубку конструкторів вийшов Red Bull. Адже Серхіо Перес фінішував четвертим, і "червоні бики" заробили 37 очок, на один бал обійшовши Mercedes.