Ферстаппен отримав суворий штраф за страшну аварію з Хемілтоном

Лідер сезону Формули-1 Макс Ферстаппен отримав штраф за інцидент на гран-прі Італії 12 вересня. Пілот Red Bull спровокував небезпечну аварію з Льюїсом Хемілтоном з Mercedes.

Ферстаппен втратить 3 позиції

Під час гран-прі Італії Ферстаппен намагався випередити Хемілтона у 2 повороті, внаслідок чого його болід небезпечно приземлився на Хемілтона. У підсумку обидва пілоти достроково завершили гонку, а Хемілтона від трагічних наслідків врятувала система гало.

До речі Болід Ферстаппена моторошно приземлився на Хемілтона: від трагічних наслідків врятувала гало

Стюарди гран-прі Італії розглянули інцидент між Ферстаппеном і Хемілтоном вже після гонки.

Судді покарали пілота Red Bull втратою трьох позиції на старті гран-прі Росії, яке відбудеться 26 вересня. Крім того, Ферстаппен отримав два штрафних бали в суперліцензію.

Як судді пояснили штраф Ферстаппена

Відзначається, що за 50 метрів до першого повороту Хемілтон помітно випереджав суперника. Льюїс заявив, що Ферстаппен занадто пізно зробив спробу атаки й повинен був поступитися у повороті.

На думку стюардів, Льюїс намагався уникнути аварії, хоча через те, як була розташована його машина, Ферстаппен заїхав на поребрик.

Водночас Макс порівнявся з Льюїсом лише на вході в перший поворот. Судді вирішили, що нідерландець занадто пізно зважився на маневр, і Хемілтон не був зобов'язаний залишати місце.

"Хоча машина 44 могла розташовуватися далі від поребрика, стюарди визнали її розміщення розумним. Отже, в зіткненні переважно винна машина 33", – йдеться у заяві суддів.