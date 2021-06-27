Ферстаппен без проблем переміг на гран-прі Штирії, Mercedes потрапили на подіум

В Австрії на автодромі Red Bull Racing відбулося гран-прі Штирії. Впевнену перемогу тут здобув Макс Ферстаппен, для команди якого це домашня гонка.

Ферстаппен напередодні здобув поул-позишн. Поруч з ним мав би стартувати Валттері Боттас з Mercedes. Але фіна покарали втратою трьох позицій через небезпечний розворот на піт-лейні. Тож другим гонку розпочинав його партнер Льюїс Хемілтон.

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За ними розмістилися Ландо Норріс (McLaren) та Серхіо Перес (Red Bull).. А поруч з Боттасом в третьому ряду – П'єр Гаслі (Alpha Tauri). Сьомим був Шарль Леклер з Ferrari. І саме між ним та Гаслі сталося зіткнення на початку гонки, через що Гаслі був змушений зійти, а Леклер відправився на піт-стоп міняти переднє антикрило.

Сама гонка виявилася не надто видовищною в плані боротьби за перемогу. Ферстаппен впевнено лідирував – Хемілтон його постійно переслідував. Більше інтриги було в боротьбі за потрапляння на подіум між Норрісом, Боттасом та Пересом. А також за потрапляння в очкову зону. У першому випадку пощастило Боттасу. Пересу забракло менше секунди, щоб випередити суперника.

При цьому в одному колі з переможцем фінішувало лише троє гонщиків. Норріс, який показав п'яти й час, став коловим відносно Ферстаппена.

Варто відзначити, що Ferrari на цій гонці зуміла довести до фінішу не лише дві команди, але й обидві фінішували в очковій зоні – Сайнс став шостим, а Леклер – сьомим. Саме монегаска назвали найкращим гонщиком цього гран-прі за його постійну боротьбу з пелетоном, коли йому довелося підійматися з кінця через вимушений піт-стоп.

Найкращий час на колі ж показав Хемілтон. Зробив він це наприкінці гонки після піт-стопу. Британець розумів, що обігнати Ферстаппена не вдасться, тож заробив додатковий бал таким чином.

Найгіршим в гонці, доволі очікувано, став росіянин Микита Мазепін. Він фінішував на 18-й позиції лише завдяки тому, що двоє інших пілотів зійшли з гонки через проблеми з болідами.

Макс Ферстаппен, перемігши на гран-прі Штирії, здобувши 14 перемогу в кар'єрі та четверту – в сезоні. Тепер він випереджає Хемілтона в особистому заліку пілотів на 18 очок. А перевага Red Bull Racing над Mercedes зросла до 40 очок.

Наступний етап Формули-1 відбудеться на тій же трасі – гран-прі Австрії заплановано на 2 – 4 липня.