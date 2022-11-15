Одноклубник Роналду в МЮ холодно привітався з Кріштіану у збірній Португалії: цікаве відео

До чемпіонату світу-2022 у Катарі залишилось лише 5 днів, а атмосфера між деякими футболістами у збірній Португалії далеко не найкраща. Все через скандальне інтерв'ю Кріштіану Роналду.

Напередодні приїзду футболістів у розташування збірної Португалії Кріштіану Роналду дав одіозне інтерв'ю Пірсу Моргану. Під час розмови нападник розповів про його проблеми на клубному рівні.

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Схоже, що Роналду договорився

Він звинуватив Манчестер Юнайтед у зраді та заявив, що "червоні дияволи" намагаються його виперти із команди. Також Роналду розповів, що не поважає головного тренера Еріка тен Гага, який так само відноситься до нього.

Таке інтерв'ю неабияк розлютило не лише персонал, тренерів Юнайтед, а й самих футболістів. Наслідки скандального інтерв'ю вже виливаються на Роналду.

Бруно Фернандеш, який є одноклубником Кріштіану в МЮ, холодно привітався з форвардом по приїзду у розташування збірної Португалії.

Фернандеш щось сказав партнеру по команді, після чого обличчя Роналду кардинально змінилось в емоціях. Схоже, що він зрозумів, чому так непривітно Бруну із ним привітався.

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24 листопада збірна Португалії розпочне свій шлях на чемпіонаті світу-2022. У цей день збірна на чолі з Роналду зіграє проти Гани. Вже 28 листопада португальські футболісти проведуть гру проти Уругваю, а закінчать груповий раунд матчем проти Південної Кореї (2 грудня).

Цікаво, що Роналду вже давно усіма своїми діями показує, що хоче покинути манчестерський клуб. Кріштіану не подає руку головному тренеру, не підходить до фанатської трибуни, відмовлятись виходити на заміну та навіть дозволяє собі покидати стадіон ще до фінального свистка поєдинку.