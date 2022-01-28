Ференцварош зазнав другої поразки поспіль: українське дербі Зубкова та Фаворова
28 січня 2022 , 08:14Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Ференцварош 27 січня програв прямому конкуренту за чемпіонство Академії Пушкашу. Господарі перемогли з мінімальним рахунком.
Центральний матч
Цей матч не лише став центральним матчем туру, а й українським дербі. У стартовому складі вийшли обидва українці – Олександр Зубков у Ференцвароші та Артем Фаворов у академії Пушкаша.
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Обидва не зіграли усе 90 хвилині та покинули поле після екватора другого тайму. Єдиний гол у поєдинку був забитий у компенсований до першого тайму час. Прізвище на табло записав Жоау Нуньєш.
Академія Пушкаша мінімально обіграла Ференцварош. Для гостей ця поразка стала вже другою поспіль у чемпіонаті Угорщини.
- Однак навіть це не заваджає Ференцварошу поки що утримувати лідерство у таблиці сезону.
- Але тепер відрив від другої Кішварди та третьої Академії Пушкаша складає лише одне очко – 35 очок проти 34-х у суперників.